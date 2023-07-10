«طاقة النواب» توافق على منحة بـ15 مليون دولار لمواجهة تغير المناخ

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله على منحة مساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تغير المناخ بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بتاريخ 29/9/2022.

عوض: الاتفاقية تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على التكيف مع تغير المناخ

وأكد حسام عوض رئيس اللجنة، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ وتقنين الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري والحفاظ على النظم البينية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظام البيئي للبحر الأحمر وتعزيز النظم المناخية والبنية التحتية لتحسين المناخ والدعم التنظيمي وتطوير الهياكل المؤسسية والتنسيق الشامل عبر الكيانات وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.

وأضاف عوض الله، أن الوكالة الأمريكية تدعم الحكومة المصرية لتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المروتة في مواجهة آثار التغيرات المناخية، كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها على قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2023 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الصيغة المعتدلة لاتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين afra، التي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلا من العمل على مدها كل 5 سنوات.

وناقشت لجنة الطاقة والبيئة أيضا برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، عددا من طلبات الإحاطة حول توصيل الغاز للمنازل لعدد من القرى بمختلف محافظات الجمهورية ومن بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي بشأن ضرورة توصيل الغاز الطبيعي لقرى أمليط، الضهرية، برقامة بمركز إيتاى البارود في محافظة البحيرة.

كما ناقشت الطلب المقدم من النائب أسامة المصري، بشأن عدم اكتمال توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز أبو حمص في محافظة البحيرة، وخاصة مناطق «بسنتاو الغابة – توابع بركة غطاس – القصر والجروات» على الرغم من وجود مبادرة حياة كريمة.

اللجنة تناقش طلب إحاطة بشأن التأخر في تنفيذ خطوط الغاز الطبيعي

وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباسط الشرقاوي، بشأن التأخر في تنفيذ خطوط الغاز الطبيعي بقرية منشأة غربال بمركز دمنهور في محافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعى لقرى جرار البحرية ونصر هلا وكوم سيف وعلى حبيب والفقهاء سيدي عيسى والجراوات بمحافظة البحيرة بالرغم من انتهاء خدمة الصرف الصحي لبعض القرى.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الطلب المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة الألف مصنع بالتجمع الثالث في محافظة القاهرة على الرغم من أنها منطقة صناعية تساعد في رفع الإنتاج والدخل والاقتصاد.