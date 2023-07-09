«طاقة النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات الكهرباء

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، عددا من طلبات الإحاطة حول مشكلات الكهرباء، بعدد من مناطق الجمهورية، بحضور ممثلي وزارة وشركات الكهرباء، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين ماضي، بشأن مشكلات شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد مع مزارعي الطريق الصحراوي الغربي بمركزي منفلوط والقوصية بمحافظة أسيوط.

وناقشت اللجنة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع، بشأن قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، بإدراج عدد 2 محول كهرباء ضمن أعمال خطة العام المالي 2022 /2021، ورغم ذلك لم يتم التوريد والتركيب حتى الآن، ما أدى لكثير من المشكلات والخسائر.

وتحدث النائب محمود الضبع، مطالبا بضرورة تركيب المحولين بالأماكن المذكورة بمركز جهينة.

وأكد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، أن المحولين لرفع جودة الكهرباء، لكن بعد التأخير في التركيب، جرى رفع مذكرة للمحافظ، لأنه لم يتم تركيب المحولين، وشكلت المحافظة لجنة للمتابعة مع الكهرباء، لكن الرأي الفني للكهرباء أنه لا يوجد تجمعات سكنية، والمحافظة ترحب بتركيب المحولين

أسباب عدم توصيل الكهرباء إلى مستشفى الأزهر

وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء سليمان، حول عدم قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتوصيل الكهرباء إلى مستشفى جامعة الأزهر الجديد بمحافظة أسيوط.

وأكد حسام عوض الله، أهمية جامعة الأزهر بأسيوط لما تقدمه من خدمات للمواطنين، حتى تقدم بشكل أفضل، مشيرا إلى أن الجامعة توافق على التبرع بأرض المحول، مطالبا بتطبيق القرار، وحضور وزير الكهرباء وعمل المحطة لعمل موزع وتوفير التكلفة.

خطة مستقبلية طموحة للاعتماد على الطاقة المتجددة

وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وجود خطة مستقبلية طموحة للاعتماد على الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية في المستقبل، كبديل للطاقة التقليدية والأكثر صداقة للبيئة، لتقليل الأضرار البيئية

وأجلت اللجنة الطلب المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، حول حول كثرة الشكاوى المقدمة في المنطقة الصناعية غرب طهطا بمحافظة سوهاج، بسبب ضعف التيار الكهربائي بها.

كما قررت اللجنة، تأجيل طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي، لاعتذاره عن الحضور بسبب سفره خارج مصر.