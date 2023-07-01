قرض المصيف من بنك مصر دون فوائد.. احصل عليه بهذه الطريقة واستمتع بالإجازة

تشهد الرحلات انتعاشا في فصل الصيف سواء داخل البلاد أو خارجها، حيث تحرص الكثير من الأسرة على قضاء إجازة مصيف سعيدة عقب انتهاء ماراثون الامتحانات، ويخطون ويرتبون لذا إلا أن الميزانية ربما لا تسمح بذلك، لذا بادر بنك مصر بتقديم عروض للمصيف وقروض للرحلات.

تفاصيل قرض المصيف من بنك مصر

وفي إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل قرض المصيف من بنك مصر والتي جاءت على النحو التالي:

- تقسيط رحلة المصيف على 36 شهر بدون فوائد ببطاقات بنك مصر الائتمانية.

- يشمل قرض المصيف من بنك مصر أي وجه يحددها العميل.

- العرض ساري لجميع حاملي بطاقة فيز وما سترا كارد ويستثنى منها الشركات والبطاقات الإسلامية «كنانة والعربي وقسطها».

عروض قرض المصيف من بنك مصر

1- تقسيط على 3 شهور، بشرط أن يتحمل العميل 4.6% مصاريف إدارية تدفع مرة واحدة، ويجرى خصمها من رصيد البطاقة، ويكون الحد الأدني للتقسيط 500 جنيه.

2- تقسيط على 6 أشهر، بشرط أن يتحمل العميل 6.5% مصاريف إدارية تدفع مرة واحدة، ويجرى خصمها من رصيد البطاقة، ويكون الحد الأدنى للتقسيط 500 جنيه.

3- تقسيط على 12 شهر، بشرط أن يتحمل العميل 11.8% مصاريف إدارية تدفع مرة واحدة، ويجرى خصمها من رصيد البطاقة، ويكون الحد الأدنى للتقسيط 1000 جنيه.

4- تقسيط على 18 شهر، بشرط أن يتحمل العميل 16% مصاريف إدارية تدفع مرة واحدة، ويجرى خصمها من رصيد البطاقة، ويكون الحد الأدنى للتقسيط 2000 جنيه.

5- تقسيط على 24 شهر، بشرط أن يتحمل العميل 21% مصاريف إدارية تدفع مرة واحدة، ويجرى خصمها من رصيد البطاقة، ويكون الحد الأدنى للتقسيط 3500 جنيه.

6- تقسيط على 36 شهر، بشرط أن يتحمل العميل 28.5% مصاريف إدارية تدفع مرة واحدة، ويجرى خصمها من رصيد البطاقة، ويكون الحد الأدنى للتقسيط 5000 جنيه.

كيفية الحصول على قرض المصيف ومدة السداد

ويمكن الحصول على قرض المصيف من بنك مصر من خلال الاتصال على خدمة العملاء 19888، ويكون التقسيط بدون فوائد ويستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2023.