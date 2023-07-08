لو عايز تحسن دخلك.. كيف يحصل أصحاب المعاشات على قرض السيارة من بنك ناصر؟

في كثير من الأحيان، يحرص أصحاب المعاشات على البحث عن مصدر رزق آخر ليساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأسرية من متطلبات الحياة، وكثير ما يكون الاختيار الأمثل لهم هو شراء سيارة ملاكي أو أجرة للعمل عليها، سواء كان ذلك بالعمل لدى إحدى شركات التوصيل أو بتحويلها إلى تاكسي، الأمر الذي يجعلهم يلجؤون إلى البنوك حتى يتمكّنوا من الحصول على قرض شخصي لشراء السيارة.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي لـ أصحاب المعاشات فرصة الحصول على قرض السيارة بأطول مدة سداد قد تتراوح بين 5 و 7 سنوات، وتكون نسبة العائد في حالة وجود ضامن حكومي 11%، أما في حالة عدم وجود ضامن حكومي يكون العائد 11.7%، على أن يكون و الحد الأدنى لمقدم السيارة 25%، ونوضح من خلال هذا التقرير شروط وإجراءات حصول أصحاب المعاشات على قرض السيارة من بنك ناصر الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي:

شروط حصول أصحاب المعاشات على قرض السيارة

- يجب على الراغب في الحصول على قرض السيارة من أصحاب المعاشات سداد 25 % من قيمة السعر كمقدم للسيارة. ​

- يتمّ دفع مصاريف إدارية بقيمة 1% من قيمة القرض.

- يجب أن تكون السيارة لم يمض على موديلها أكثر من عامين بخلاف عام الصنع، وألا يكون قد سبق ترخيصها مع عدم التقيد بعام الصنع لذوى الاحتياجات الخاصة.

- مدة التمويل تصل إلى 90 شهرًا للسيارات الملاكي و60 شهرًا لسيارات المعاقين.

المستندات المطلوبة لحصول أصحاب المعاشات على قرض السيارة

- الرقم التأميني الخاص بطالب التمويل للعملاء الجدد الذين ليس لديهم حساب في البنك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب الحصول على قرض السيارة على أن تكون سارية.

- إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة .

- بيان بمفردات الدخل والذي يثبت قيمة معاش الذي يحصل عليه طالب التمويل.

- عرض سعر للسيارة في جميع الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين دون قصر التعامل على موردين معينين.

إجراءات حصول أصحاب المعاشات على قرض السيارة

- يتمّ تحويل المعاش أو قيمة القسط لطالب التمويل.

- يتمّ إجراء تأمين على حياة طـالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك.

- عمل إجراءات حظر البيع على السيارة.