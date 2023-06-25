«المركزي»: نثمن جهود مصر للطيران في رعاية مؤتمر بنك التنمية الأفريقي

أرسلت إدارة البنك المركزي، خطاب شكر إلى الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران لدورها الكبير في نجاح استضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 22 وحتى 26 مايو 2023.

البنك المركزي يثمن جهود مصر للطيران في رعاية مؤتمر بنك التنمية الأفريقي

أقيمت الفاعليات بإشراف وتنظيم البنك المركزي، تحت شعار «حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا»، وبحضور 4 آلاف مشارك من 81 دولة من الدول الأعضاء، وكان في مقدمتهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية.

وكانت مصر للطيران قد قامت بتشغيل رحلتين شارتر بخط سير مباشر من شرم الشيخ إلى مدينة أبيدجان بدولة كوت دي فوار لنقل أكثر من 200 شخصية من المشاركين في المؤتمر من مختلف الجنسيات من بينهم فريق وأعضاء بنك التنمية الأفريقي، كما لاقي جناح مصر للطيران بمقر انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ إقبالا كبيرًا من الضيوف للحصول على كافة التسهيلات اللازمة وحلول السفر المختلفة والاطلاع على أحدث خدمات وأنشطة الشركة وعروضها الترويجية والتسويقية.

ومن جانبها قدمت سوازي تشابالالا النائب الأول لرئيس بنك التنمية الأفريقي الشكر لإدارة مصر للطيران على مستوى الخدمة المتميز الذي حظي به أعضاء المؤتمر ودعم الشركة الكامل ليكون هذا المؤتمر أكثر نجاحًا ويوفر للضيوف تجربة سفر فريدة.

وأشاد الضيوف المشاركون في المؤتمر بالدور الريادي الذي تقوم به مصر للطيران ومجهوداتها الملموسة في دعم السياحة المصرية على خريطة السياحة العالمية وتعزيز تواجدها في الأسواق المهمة.

مصر للطيران فرق عمل من مختلف التخصصات لتقديم التسهيلات لضيوف المؤتمر والتنسيق مع كافة الجهات

قامت مصرللطيران بتشكيل فرق عمل من مختلف التخصصات لتقديم كافة التسهيلات لضيوف المؤتمر والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة التيسيرات وإنهاء إجراءات السفر للضيوف المشاركين في المؤتمر.