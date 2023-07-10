ضبط 1200 لتر سولار في محطة وقود غير مرخصة بالمنوفية

شهد مركز منوف بمحافظة المنوفية، ضبط 1200 لتر سولار داخل محطة غير مرخصة لبيع الوقود في إحدى القرى، وبيعه بأزيد من السعر الرسمي، حيث نجحت لجنة مشكلة من مديرية التموين والمحليات والشرطة من ضبط الكميات الموجودة والتحفظ على الماكينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط محطة سولار غير مرخصة

حررت اللجنة المشتركة محضرا بالواقعة يحمل رقم 12655 جنح مركز منوف، وتم التحفظ على الطلمبات والسولار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم سؤال مالك المحطة في محضر الشرطة، وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في القضية.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بضبط محطة وقود غير مرخصة لتجميع السولار وبيعه بأزيد من السعر الرسمي بقرية زاوية رازين دائرة المركز، وبداخلها 1200 لتر سولار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وتواصل مديرية التموين في محافظة المنوفية، جهودها من خلال حملات على الأسواق والمحال التجارية ومحطات البنزين للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي.