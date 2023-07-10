غرق شاب أثناء الاستحمام في أحد شواطئ مرسى مطروح

لقي شاب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في أحد شواطئ شرق مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

غرق شاب في البحر

واستقبل مستشفى مطروح العام، مساء اليوم، ضحية حادث غرق في أحد شواطئ مطروح، ويدعى مصطفى عيد يوسف، 40 سنة من الغربية، جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة ونقلها وإيداعها ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت على الفور مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث، وجار فحص مكان الغرق للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.