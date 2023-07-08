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انتشال جثة طفل غرق في ترعة قوص بمحافظة قنا

كتب:

رجب آدم
02:06 م | السبت 08 يوليو 2023
غرق طفل - أرشيفية

غرق طفل - أرشيفية

لقي طفل مصرعه غرقا، اليوم السبت، داخل ترعة العليقات في مركز قوص جنوب محافظة قنا، وجرى انتشال جثته ونقلها إلى مستشفى قوص المركزي.

غرق طفل في قوص

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة النجدة يفيد غرق طفل داخل ترعة في قوص، وبحسب مرفق إسعاف قنا تبين مصرع محمد غريب أحمد، 12 عامًا، غرقا داخل ترعة في قرية العليقات بمركز قوص، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وتبين بحسب التحريات الأولية أن الطفل كان يسبح داخل الترعة بمفرده وغرق بداخلها وجرى انتشال الجثة.

وتجري مباحث مركز قوص جنوب محافظة قنا، التحقيقات والتحريات لمعرفة أسباب غرق الطفل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غرق شقيقين في قنا

وكانت محافظة قنا شهدت اليوم، وبالتحديد في مركز فرشوط، غرق شقيقين داخل ترعة.

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