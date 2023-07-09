انتشال جثة طالب غرق في مياه ترعة الإبراهيمية بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنيا، اليوم، جثة طالب عمره 11 عاما، غرق أثناء الاستحمام في ترعة الإبراهيمية أمام موقف سيارات مراكز جنوب المنيا، هربا من شدة الحر.

غرق طالب في ترعة الإبراهيمية

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن غرق الطالب سعد محمد 11 عاما، مقيم بعزبة المصاص القديمة، بحي غرب مدينة المنيا، حيث غرق أثناء الاستحمام في المجري المائي هربا من شدة الحر وارتفاع درجات الحرارة.

انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة

انتقل فريق من قوات الإنقاذ النهري والمباحث الجنائية حيث جرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وعرض الجثة على الطب الشرعي ومفتش الصحة لمناظرتها لكتابة تقرير عن سبب وكيفية حدوث الوفاة، والتصريح عقب ذلك بالدفن ما لم تكن هناك شبهة جنائية طبية في الوفاة.