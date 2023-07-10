«الزراعة» توجه نصائح للحفاظ على المحاصيل بسبب منخفض الهند الموسمي

كشف الدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة، الناتج عن المنخفض الهندي الموسمي، على المحاصيل الزراعية والفواكه.

تأثير درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن ارتفاع درجات الحرارة يسبب إجهاد نباتي للمحاصيل، ويقلل من الإنتاجية، بالإضافة إلى ري المحاصيل والنباتات بصورة أكثر من المعتادة، لتفادي ارتفاع درجات الحرارة.

جمع المحاصيل الزراعية

وتابع: يجب على المزارعين عند جمع المحاصيل النباتية مع ارتفاع درجات الحرارة لتفادي الأضرار، وجود مكان مجهز لجمع الثمار، مشددا على ضرورة جمع الفواكه والخضراوات في الصباح الباكر، أو في آخر النهار.