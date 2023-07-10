وفد «الفاو» يزور جنوب سيناء لتفقد مشروع تحسين الزراعة باستخدام التقنيات المتقدمة

زار وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، محطة بحوث جنوب سيناء برأس سدر التابعة لمركز بحوث الصحراء، وذلك في إطار التنسيق لتنفيذ مشروع تحسين سبل العيش المستدام لأهالي جنوب سيناء.

وذكر بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنَّ وفداً من منظمة الفاو أجرى الزيارة التي ترأسها الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو بمصر، وكلا من دكتور محمد يعقوب نائب ممثل المنظمة، ودكتور أشرف الصادق مستشار بالمنظمة بالاطلاع على الأنشطة البحثية بالمحطة، ونظم تحلية المياه والزراعات العلفية، وكذلك أنشطة الإنتاج الحيواني الإبل والهجن والأغنام واستخدام البدائل العلفية لتغذية الحيوانات لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف.

تشاركية دولية للنهوض بالخطط التنموية الزراعية

وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إنَّ تلك الزيارة تأتي برعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إذ يدعم التشاركية مع الجهات الدولية المختلفة للنهوض بالخطط التنموية الزراعية ومشاهدة المشاكل وطرق التغلب عليها على أرض الواقع.

وأضاف «زغلول»، أنَّ زيارة محطة بحوث جنوب سيناء تأتى للاستفادة من الإمكانات المادية والعلمية بالمحطة لتنفيذ أنشطة وفعاليات مشروع تحسين سبل العيشة المستدامة لأهالي جنوب سيناء.

وأفاد الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء بأن هذه الزيارة هي باكورة التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو لتنفيذ العديد من المشروعات على أرض جنوب سيناء.

إنشاء مدارس حقلية في 3 قرى بمدن رأس سدر والطور ونويبع

ومن جهته، صرح أحمد الحاوي أستاذ فسيولوجيا الحيوان بأنَّ المشروع سيتمّ تنفيذه من خلال إنشاء مدارس حقلية في 3 قرى في مدن رأس سدر، والطور، ونويبع لتحسين الممارسات الزراعية المحلية وتعزيز الإنتاجية الزراعية في تلك المناطق.

وأضاف أنَّه سيتمّ العمل مع المزارعين والمجتمعات المحلية لتوفير التدريب والإرشاد اللازم لتحسين الزراعة واستخدام التقنيات المتقدمة والمستدامة مع توفير الدعم الفني والمعرفي للمزارعين لتحديث وتطوير ممارساتهم الزراعية وتعزيز إنتاجيتهم.