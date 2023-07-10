«البحوث الفلكية»: الأربعاء 19 يوليو بدء السنة الهجرية الجديدة 1445

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد أول أيام العام الهجري الجديد 1445، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، وغرة شهر محرم 1445.

غرة شهر محرم 1445 هجريا

أوضح رئيس المعهد التابع لوزارة التعليم العالي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أول أيام السنة الهجرية الجديد 1445، سيكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري 2023، وهو موعد وغرة أول أيام شهر محرم 1445 هجريا 2023 ميلاديا.

وقال إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فأن هلال شهر المحرم مباشرة، بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 9:33 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 17/7/2023م (يوم الرؤية).

وتابع أنه يلاحظ أن الهلال الجديد، لن يكون ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

البحوث الفلكية

وتابع: يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم «يوم الرؤية»، في بعض البلدان العربية والإسلامية، بالرغم من حدوث الاقتران فيها، بعد غروب شمس ذلك اليوم، حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم، وبذلك يكون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، هو المتمم لشهر ذي الحجة 1444هـ.

وتابع تكون غرة شهر المحرم 1445هـ، فلكيا يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.