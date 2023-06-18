«البحوث الفلكية»: الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأربعاء 28 يونيو الجاري أول أيام عيد الأضحى، بعد أن ثبت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم، أثناء تحري الهلال والرؤية الشرعية من قبل أساتذة المعهد، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة المصرية.

موعد أول أيام عيد الأضحى 2023

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هلال شهر ذو الحجـة 1444 هجريا، ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجر اليوم بتوقيت القاهرة المحلي، ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة، وذلك بعد غروب شمس ذلك اليوم، وبذلك يكون غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة 1444 هجريا.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة تمت في عدد من المواقع والأماكن التي جرى تحديدها من اللجان المختصة لاستطلاع رؤية أهلة الشهور العربية.

عيد الأضحى المبارك 2023

والجدير بالذكر، أن السعودية وعمان، أعلنتا أن الأربعاء 28 يونيو الجاري هو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023، وذلك بعد أن ثبت رؤية هلال شهر ذي الحجة، فيما أعلنت دول ماليزيا وبورناي وأندونيسيا أن الخميس 29 يونيو الجاري هو أول أيام عيد الأضحى 2023.