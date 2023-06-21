«البحوث الفلكية»: تسجيل أطول نهار في السنة مع بداية فصل الصيف اليوم

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن فصل الصف يبدأ فلكيا خلال ساعات قليلة، لافتا إلى أن الحسابات الفلكية تؤكد أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيشهد اليوم، الانقلاب الصيفي، وهذا اليوم هو أطول نهار في السنة حيث يبلغ طوله 14:14:28 ساعة، وتشرق الشمس الساعة 5:38 صباحا وتغرب الساعة 7:50 مساء، وتكون في أعلى ارتفاع باتجاه الشمال في منتصف النهار الساعة 12:44، وبزاوية ارتفاع مقدارها 81 درجة.

لحظة الانقلاب الصيفي تحدث في مصر والمنطقة العربية

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مداخلة هاتفيه مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أن لحظة الانقلاب الصيفي تحدث في مصر والمنطقة العربية وكامل دول النصف الشمالي من الكرة الأرضية، في تمام الساعة الـ5:59 مساء اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

لا يوجد أي ارتباط فلكي بين حدوث الانقلابين الشمسيين الصيفي والشتوي

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لا يوجد أي ارتباط فلكي بين حدوث الانقلابين الشمسيين «الصيفي والشتوي»، ودرجة حرارة الطقس، حيث أن فصلي الصيف والشتاء لا يتعاقبان بسبب قرب أو بُعد كوكب الأرض عن الشمس، وإنما نتيجة انحراف محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23 درجة ونصف.