تفاصيل ورشة الكويكبات النجمية للأطفال من معهد البحوث الفلكية.. الحضور بالأسبقية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تنظيم ورشة عمل «الكويكبات النجمية» للأطفال من سن 8 سنوات وحتى 15عام، وذلك بالتعاون مع الرابطة العربية لعلوم الفلك والفضاء واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل ورشة عمل «الكويكبات النجمية» المقدمة للأطفال والتي جاءت على النحو التالي:

موعد ورشة العمل ومكانها

تقام ورشة عمل «الكويكبات النجمية» للأطفال يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، بمقر المعهد القومي للبحوث الفلكية بحلوان، وتبدا فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، ويكون الحضور بأسبقية الحجز.

هدف ورشة العمل

وتأتي ورشة العمل في إطار ترسيخ مبادئ وأهداف الإتحاد الدولي الفلكي IAU ومكتب الفلك للتوعية OAO ومكتب الفلك للتعليم OAE، والذى يهدف إلى النشر والتوعية بعلوم الفلك فى مجتمعاتنا.

كما يهدف أيضا إلى حث المجتمع الدولي والمجتمعات المدنية على العمل مع كل فئات المجتمع بدون تفرقة ودمج كل الفئات خاصة من ذوي الهمم بما يحقق أهداف الاتحاد الدولى الفلكي في المساواة والدمج والشمول.

ورش عمل لمدارس المتفوقين

كما ينظم المركز القومي للبحوث الفلكية ورشتي عمل في علوم الفلك، لطلاب ومدرسين STEM «مدارس المتفوقين»، وهم:

- ورشة العمل الأولى ASTROCULTURE، يوم 5 و6 يوليو القادم 2023.

- ورشة العمل الثانية ASTROPHYSICS، يوم 12-13 يوليو القادم 2023.