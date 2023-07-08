محمود بدر خلال ندوة التنسيقية: رد فعل تنظيم الإخوان الإرهابي على «تمرد» كان عنيفا

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حملة «تمرد» كانت نتيجة لمقدمات كثيرة، مضيفًا أنها كانت تهدف للخلاص من جماعة الإخوان الإرهابية وعزل محمد مرسي عن طريق جمع توقيعات من المصريين لرفض سياسته وجماعته.

محمود بدر: مرسي لم يحضر تنصيب البابا تواضروس

وأوضح خلال مشاركته في ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، تحت عنوان «ثورة 30 يونيو.. ذكرى صمود الشعب أمام إرهاب الإخوان»، بمركز سينما الحضارات بدار الأوبرا المصرية، أنه خلال تنصيب البابا تواضروس لم يحضر الرئيس المعزول محمد مرسي لأنه رجل طائفي، كما أنه في عهد الإخوان حدث لأول مرة حصار الكاتدرائية بالعباسية الأمر الذي اعتبرته القوى الوطنية والشعب عبث بالنسيح الوطني والدولة المصرية.

وأوضح أن فكرة جمع التوقيعات منذ قديم الأزل وهي متأصلة عند المصريين منذ ثورة 1919، مشيرًا إلى أنها جاءت بعد زيادة الأزمات ومنها الفشل في تحقيق الأمن للمواطن، وأطلق عليها حملة «تمرد» وكان هدفها جمع 15 مليون توقيع ولكن تم جمع أكثر من 22 مليون، وكانت جميع المؤشرات تؤكد أننا نخطو خطوات صحيحة.

وأضاف النائب محمود بدر، أن ردود أفعال الإخوان الإرهابية كانت عنيفة وقاموا بتدشين حملة «تجرد».

محمود بدر: استمارة تمرد كانت موجودة في كل بيت

وأضاف أنهم كانوا يعلنون أرقامًا «خزعبلية» حول نسبة الإمضاء على الاستمارة، ولكن استمارة «تمرد» كانت موجودة في كل بيت، كما واجهنا منهم ملاحقات قضائية وتشويه معنوي غير طبيعي وشائعات في كل اتجاه.

وأشار إلى أنه كان هناك موقف مشرف وعظيم للنيابة العامة في سوهاج حينما قامت بالإفراج عن مجموعة من شباب تمرد كانت الجماعة الإرهابية قد احتجزتهم على خلفية جمع التوقيعات، وقالت النيابة إن جمع هذه التوقيعات لا يمثل أي جريمة وهي ورقة سلمية في مواجهة ما يحدث.

وأدارت الندوة الإعلامية آدا جاد، وشارك فيها الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب سابقًا، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولطفي سالمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.