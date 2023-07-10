ضبط 34 مخالفة تموينية في 3 حملات مكبرة بمطروح

نظمت مديرية التموين بمطروح 3 حملات تموينية في 3 مراكز ومدن، بمعرفة إدارة الرقابة وإدارات التموين الفرعية، أسفرت عن ضبط 34 مخالفة تموينية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع ومنع احتكار السلع أو منع بيعها للمواطنين وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونا.

حملة تموينية بمدينة مرسى مطروح

وأسفرت الحملة التي جرى تنفيذها في مدينة مرسى مطروح، عن ضبط 6 مخالفات تموينية تتعلق بعمل المخابز البلدية، بالإضافة إلى 8 مخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية.

ضبط عبوات منتهية الصلاحية

وأكدت المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه جرى تنظيم حملة تموينية ثانية بمركز الحمام من خلال إدارة تموين الحمام، أسفرت عن ضبط 19 مخالفة تموينية متنوعة، شملت ضبط معطر جو منتهي الصلاحية بإجمالي 58 عبوة، وحالات بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، وعدم حمل شهادات صحية.

كما جرى تنظيم حملة بمركز ومدينة سيوة، أسفرت عن ضبط 11 مخالفة تموينية متنوعة، بينها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز وعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، بإجمالي 34 مخالفة متنوعة، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على جهات التحقيق.