ضبط لحوم وكبدة فاسدة بأختام مزورة في حملة تموينية بسوهاج

تمكنت حملة تموينية في رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2023 بمحافظة سوهاج، من ضبط لحوم وكبده غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتحمل أختاما مزورة ومجمدات تحمل تواريخ إنتاج مزورة، داخل محلات الجزارة والسوبر ماركت، وتم تحرير 18 محضر بالمخالفات، في حملة ضمت الطب البيطري وحماية المستهلك ومديرية تموين سوهاج، بالتعاون مع مباحث التموين.

حملات تموينية مكثفة بسوهاج

وكثفت مديرية التموين بمحافظة سوهاج بمختلف المراكز وفقا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكثيف مراقبة الأسواق وضبط الأسعار خلال عيد الأضحى المبارك، استهدفت الحملة اليوم محلات الجزارة والمطاعم، بمدينة سوهاج حيث وجد كميات من الكبدة غير الصالحة للاستهلاك، وكذلك لحوم مزورة الأختام، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بسوهاج بفحصها وإعدامها.

ضبط مجمدات مزورة الصلاحية

كما استهدفت الحملة محلات السوبر ماركت وتم كشف طريقة للغش التجاري للمجمدات، حيث يتم محو تاريخ الإنتاج الأصلي وطباعة تاريخ إنتاج جديد على العبوات يحمل اسم المحل أو شركة الإنتاج باكلاشية، فضلا عن وجود عبوات لا تحمل تاريخ إنتاج أو بيانات تصنيع.