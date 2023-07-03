ضبط 92 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، وتمكنت من ضبط 92 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

حملات تموينية مفاجئة عليى الأسواق والمخابز

وأضاف دايرة، في بيان له، أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

ضبط 92 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأوضح أن الحملات استهدفت بالإدارات التالية: «بلقاس، طلخا، نبروه، ميت سلسيل، أجا، تمي الأمديد، مركز المنصورة، دكرنس، المطرية، بندر المنصورة»، وأسفرت عن ضبط 92 مخالفة تموينية كالآتي:

- محضر عدم إعطاء بون صرف.

-4 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 4 محضر تصرف في دقيق بقيمة 17 شيكارة.

-17 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

-2 محضر توقف عن الإنتاج.

-عدد 30 محضر نقص وزن مابين 6 -19 جم.

-عدد 6 محاضر انتهاء من الإنتاج.

-2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

-11 محضرا عدم إعلان عن الاسعار.

-9 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

-2 محضر بيع بأعلى من السعر الرسمى سجائر.

-3 محاضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 5793 جنيها بدال تمويني.

- محضر الاستيلاء على سلع.

وأكد على استمرار تموين الدقهلية بشن الحملات التموينية، للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.