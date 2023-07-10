«عملة نادرة» يفوز بجائزة الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان

فاز مسلسل عملة نادرة بجائزة التميز الإبداعي، في حفل جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2023، وذلك بسبب مناقشته قضايا مهمة ومجتمعية تساهم في رفع حقوق الإنسان.

مدحت العدل يتسلم جائزة عملة نادرة

وتسلم الجائزة المؤلف مدحت العدل، والفنان جمال سليمان، بينما اعتذر باقي الفنانين عن الحضور، بسبب ارتباطهم بالتزامات أخرى، وسيتم تسليم جوائزهم لشركة الإنتاج.

وتكونت لجنة التحكيم هذا العام، من عضوية طارق الشناوي، علا الشافعي، سيد محمود، اندرو محسن.

وحرص عدد كبير من الفنانين بالحضور منذ قليل، حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2023، المقام بمسرح المتحف القومي للحضارة في مدينة الفسطاط الجديدة.