جومانة مراد: «بكيت بشدة عندما عرض عليا دور دميانة في مسلسل عملة نادرة»

كشفت الفنانة جومانا مراد، عن تفاصيل دورها في مسلسل «عملة نادرة»، الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، قائلة: «شخصية دميانة في مسلسل عملة نادرة من الأدوار الصعبة وليست سهلة، فهي كانت السيدة القبطية الوحيدة في النجع، وصاحبة قصة حزينة ومأساوية بسبب غياب زوجها وتعرضها للكثير من المضايقات من الناس».

جومانا مراد تتحدث عن شخصية دميانة

وأضافت جومانا مراد، خلال لقائها مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، أن الدكتور مدحت العدل مؤلف المسلسل حين تحدث معها عن شخصية دميانة في مسلسل عملة نادرة، بكت بشدة، وصعبت عليها الشخصية، وشدتها لأنه كتب الشخصية بشكل حلو جدًا.

وأشارت إلى أنها كانت حريصة أن تكون جزءًا من مسلسل عملة نادرة، خاصة أنه يضم نخبة كبيرة من الفنانين ويخرجه المخرج ماندو العدل، لافتة إلى أنها كممثلة تبحث عن تقديم أدوار مختلفة وجديدة لم تقدمها في السابق، مضيفة: «كان هناك أسباب كتيرة لنجاح المسلسل، وحبيت أكون في العمل دا، خاصة أنه ضم النجمة نيللي وجمال سليمان ومحمد فيهم، وحبيت المنافسة في وجود النجوم لأن الفنان لما يبقي قدامه ممثل قوي بتزيد المنافسة علي التألق».

أبطال عملة نادرة

مسلسل «عملة نادرة» من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.