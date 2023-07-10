إمام «الخازندارة»: المسجد منبر للوحدة.. ومكانته راسخة في نفوس مسلمي ومسيحيي شبرا

الشيخ عزت ياسين: المسجد يخضع لعمليات ترميم واسعة لاستعادة رونقه.. والأهالى يقدمون له كل الدعم

أكد الشيخ عزت ياسين، إمام وخطيب مسجد الخازندارة بشبرا، أن «الخازندارة» له سحره الخاص بين مساجد الحى العريق، ويتميز بعبق الماضى الذى ينبض بين جدرانه وأعمدته، وأوضح «ياسين»، الحاصل على دكتوراه فى الدعوة والثقافة الإسلامية، فى حواره لـ«الوطن»، أن أهمية المسجد تبرز فى أن أهالى شبرا يعتبرونه وجهتهم، حتى إنهم أطلقوا عليه «أزهر شبرا» لما له من مكانة دينية وكونه منبراً للدعوة الوسطية والوحدة الوطنية.. وإلى نص الحوار:

يمثل مسجد الخازندارة وجهة مهمة لأهالى شبرا ومن أكبر مساجد الحى العريق.. كيف تلتمس ذلك؟

- المسجد هنا يعتبر قبلة أهل شبرا وأحياناً نطلق على هذا الجامع «أزهر شبرا» لما له من عراقة وأهمية، فهو من المساجد الأثرية ومن أكبر مساجد منطقة شمال القاهرة ومن أهم وأكبر مساجد إدارتى روض الفرج والساحل التابعتين لوزارة الأوقاف ويقصده الكثير من الناس لأداء فريضة الصلاة أو للحصول على الفتوى الصحيحة، أو قراءة القرآن الكريم، وللمسجد جمهوره وله مكانة عريقة، حيث كان المبنى مقراً لكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر الشريف.

يضم داراً للأيتام ومكاناً لإعداد الطعام والشراب لإطعام طلاب العلم والمساكين وقضاء حاجات الفقراء

ما أشهر الشخصيات الإسلامية التى تخرجت فى هذا المكان؟

- تخرج فى الكلية شخصيات مبجلة فى أوساط المسلمين؛ أبرزهم الشيخ محمد سيد طنطاوى، شيخ الجامع الأزهر بين عامى 1996 و2010، وحصل على «درجة الليسانس» فى أصول الدين قبل أن يتولى الكثير من المناصب القيادية بجانب دوره الفقهى واللغوى حيث فسر آيات القرآن فى هذا المكان وكان يلقى دروساً به خلال مسيرته الحافلة، وبجوار مسجد الخازندارة معهد للقراءات يضم المرحلتين الإعدادية والثانوية ويتبع المسجد الذى بنته السيدة خديجة هانم الخازندارة الشهيرة بأنها «امرأة بـ1000 رجل».

ما سر تأثر الأهالى بمسجد الخازندارة؟

- أمرت السيدة خديجة الخازندارة بتشييد المسجد وبجواره أيضاً دار للأيتام ومكان لإعداد الطعام والشراب للطلاب وقضاء حاجة الفقراء، فكان المسجد للصلاة والعبادة وإطعام المساكين، ومن هنا اكتسب هذا الصرح مكانة كبيرة فى قلوب أهالى شبرا، وللمسجد أهمية من حيث تعدد مشايخ الأزهر الذين كانوا يحضرون إلى هنا لإلقاء الدروس والرد على أسئلة رواد المسجد والباحثين عن الفتاوى وأبرزهم الشيح عطية صقر، أحد كبار علماء الأزهر، رئيس لجنة الفتوى الراحل، وكان يلقى دروساً فى المسجد ويلتف حوله أهالى شبرا، وكذلك الشيخ عبدالرحمن الديك، شيخ أئمة الأوقاف، وكان إماماً لهذا المسجد.

وماذا عن ترميم وتطوير المسجد؟

- يشهد المسجد حالياً أعمال ترميم واسعة بدأت بتخصيص ميزانية من وزير الأوقاف بهدف أن يعود المسجد إلى بهائه الأول ومكانته وعراقته التى كان وما زال عليها، وتشمل الترميمات تطوير المئذنة والواجهات وأعمال ترميم داخل وخارج المسجد.

إلى أى مدى أهالى شبرا يقدمون الدعم للمسجد؟

- أهالى شبرا والمترددون على المسجد متعاونون فى تقديم ما يحتاجه المسجد من إمكانيات، وحى شبرا العريق يشهد مظاهر المودة والرحمة والتكاتف بين المسلمين والمسيحيين، وهو ما يظهر فى أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية بين الناس ولا فرق بينهم، ويحرص أعضاء مجلس النواب على زيارة المسجد وتفقده باستمرار لتقديم الدعم.

رسالتى لأهالى شبرا

أهل شبرا هم دائماً أهل خير وجود وعطاء وكرم، ورسائلى على المنبر أننا فى أمس الحاجة إلى الأخلاق والقيم والتوكل على المولى عز وجل والتكاتف والتراحم بيننا، خاصة فى أوقات الأزمات، وأقول لأهل شبرا بوجه خاص وأهل مصر جميعاً لا بد أن نحرص على طاعة الله والإخلاص فى القول العمل فإن فيهما النجاة.