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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مساجدهن «أيادٍ بيضاء في بيوت الله» 

كتب:

أحمد شوقي
07:42 م | الإثنين 10 يوليو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مصر تحتضن أبناءها»

- الجامعات ترحب بالطلاب العائدين من مناطق الحروب والصراعات وتقدم كل التسهيلات لهم 

- ارتفاع تكاليف التعليم والمعيشة وعدم تحديد مدة الدراسة والصراعات السياسية.. مشكلات أرهقت الطلاب في الغربة.. والعودة الحل الوحيد بعيدا عن الأزمات

- «محمود»: كنا على تواصل دائم بالسفارة في روسيا.. و«إبراهيم»: سعداء بتلبية مطالبنا

- «أحمد»: دراسة التخصصات العلمية في مصر أفضل.. و«عمر»: الدولة لم تتخلَّ عنا

- رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة: تسهيل إجراءات القيد للطلاب العائدين ليتمكنوا من الدراسة.. و«كمال»: قبلنا كل الطلاب الذين كانوا يدرسون في أوكرانيا والسودان وروسيا

- الحكومة: تنفيذ 472 مشروعا في مطروح بـ12.3 مليار جنيه

- تأهيل 11 قرية ضمن «حياة كريمة».. و«مدبولي»: «سيوة» تتمتع بفرص واعدة لجذب ملايين السائحين

- مساجدهن «أيادٍ بيضاء فى بيوت الله» 

- الست مِسكة «صاحبة السيرة العطرة».. مسجدها يضم «مصلى وضريحا» ومؤسس «سيرة القاهرة»: من أجمل المساجد المملوكية 

- أم السلطان شعبان «روعة العمارة المملوكية».. جامعها مدرسة لعلوم الدين وصحن للصلاة وكُتاب وسبيل.. وزخارفه ملهمة لفنانى الأرابيسك  

- خديجة هانم الخازندارة «ست بـ100 راجل في الخير».. مسجدها تحفة معمارية عمرها 97 عاما.. وإمامه: مكانته راسخة بين المسلمين والمسيحيين بشبرا

- صفقات.. وقمة

- الأهلي يقترب من ضم «عاشور».. و«كولر» يطلب تسجيلات 12 مباراة للزمالك

- «أوسوريو» يكشف ثغرات «الأحمر» للاعبي الزمالك قبل القمة

- «صبحي» يستقبل أبطال المنتخب الأولمبي 

- «المالية»: نتطلع لجذب شرائح جديدة من المستثمرين 

- «معيط»: لدينا بنية أساسية قوية وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية

الصفحة الثانية

- سافروا للدراسة في روسيا والسودان وعاشوا أجواء مضطربة 

- الجامعات ترحب بالطلاب العائدين من مناطق الصراع: «مصـــــر أولى بيكم»

- «دسوقي»: استخراج أوراقي أرهقني.. ونفسى أنزل مصر فوراً

- «أحمد»: دراسة التخصصات العلمية في مصر أفضل.. ومستقبلنا مضمون

- «إبراهيم»: اجتمعنا بوزيرة الهجرة «أون لاين».. وسعداء بتلبية مطالبنا

- «نصر»: القرار أنصفنا.. والعودة إلى السودان صعبة لو تحسنت الأوضاع

- «حسناء»: تعرّضت لضغوط نفسية في «الغربة».. وأستعد للقب «دكتورة»

الصفحة الثالثة

- «محمد»: عانينا من انقطاع الكهرباء والإنترنت.. ونشكر الرئيس السيسي

- «عمر»: تمسّكت بـ«الصيدلة».. والدولة لم تتخلَّ عنا بالخارج

- «كيرلس»: قدمت في جامعة «بدر».. وحصلت على الموافقة بعد أسبوع

- «مخيون»: سافرت روسيا بمجموع 90% ورجعت بدعم من بلدي

- «محمود»: كنا على تواصل دائم مع السفارة.. وفخور أني مصري

- رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة: استقبال حافل للوافدين.. وتسهيل إجراءات القيد 

- جامعة «بدر»: رسوم الدراسة تتطابق مع المفروضة على الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة.. واستقبلنا 150 وافدا من روسيا وأوكرانيا والسودان 

- جامعة الملك سلمان: استقبلنا 230 طالبا من جامعات أجنبية مختلفة.. أغلبهم من السودان

الصفحة الرابعة

- «حياة كريمة»: انتهاء تنفيذ 118 مشروعا بـ«زفتى» 

- وزير الإسكان: مشروعات في 25 مركزا تضم 741 قرية بـ10 محافظات ضمن المرحلة الأولى.. و«نصار»: 95% نسبة إنجاز المشروعات

- وزيرة الهجرة: تعاون مع «هوم» لدعم جهود الدولة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية بالقرى 

- «التعليم العالي»: انطلاق أعمال «التنسيق» بعد امتحانات الثانوية مباشرة 

- تسجيل اختبارات القدرات 15 يوليو الحالي.. و«الأعلى للجامعات»: ممنوع الحضور بالتليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية وتصوير الاختبارات

- «النواب» يناقش مشروعي «تحالف العمل الأهلي» و«صندوق قادرون باختلاف» 

- «جبالي»: يشيد بصياغة مشروع «التحالف» ويدعو الحكومة لضبط القوانين على نفس النهج 

الصفحة الخامسة

- «الوطن» تقدم إطلالة على مساجد أثرية تحمل أسماء سيدات صاحبات أدوار روحية وتاريخية كبيرة 

- مساجدهن أيادٍ بيضاء في بيوت الله 

- مـسكة صاحبة «السيرة العطرة»

- المسجد يضم «مُصلى وضريحاً».. وسقفه محمول على 8 أعمدة رخامية

- «مِسكة».. جارية خلدتها «أعمال الخير» 

- زيزو عبده: رعت الناصر محمد بن قلاوون وأبناءه.. وتمتعت بمكانة عالية بين السلاطين والعامة 

- مؤسس «سيرة القاهرة»: من أجمل المساجد المملوكية.. وكان عبارة عن حكر باسمها 

الصفحة السادسة

- أم السلطان شعبان روعة العمارة المملوكية

- جامعها.. مدرسة لعلوم الدين وصحن للصلاة وكُتاب وسبيل

- باحث أثري: أنشأه الملك السلطان الأشرف لأمه.. واقترن باسمها «خوند بركة» وكانت مشهورة بالحكمة

- داخل الجامع لوحة رخامية مكتوب عليها «من أبطل شيئاً من المدرسة كان الله خصمه يوم القيامة»

- «أشرف»: انبهاري بزخارف المسجد سبب تعلمي الصنعة

- «عبدالباسط»: يوحي بالعظمة ويبرز جمال زخرفة المساجد بالعصر المملوكي

- ابن «باب الوزير»: قضيت طفولتي في رحابه وحفظت القرآن في كُتابه.. ولحد النهارده بأصلي فيه

- مهندس معماري: متفرد بوجود مئذنة ضخمة ورخام ملون في الصحن

الصفحة السابعة

- خديجة الخازندارة «ست بـ100 راجل في الخير» 

- تحفة معمارية عمرها 97 عاما.. أنشأته «الهانم» 

- الخازندارة.. راعية دور العلم والأيتام والمساجد 

- «نصر الدين طوبار وسعيد نور».. «أصوات ملائكية» صدحت بترتيل القرآن والابتهالات في رحابه

- باحثة: بناء المسجد كان ضمن اهتمامها بالارتقاء بالعلم ودعمها لجامعة الأزهر 

- الشيخ عزت ياسين: المسجد يخضع لعمليات ترميم واسعة لاستعادة رونقه.. والأهالي يقدمون له كل الدعم 

- إمام المسجد: منبر للوحدة.. ومكانته راسخة في نفوس المسلمين والمسيحيين بـ«شبرا»

- يضم دارا للأيتام ومكانا لإعداد الطعام والشراب لإطعام طلاب العلم والمساكين وقضاء حاجات الفقراء 

الصفحة الثامنة

- 3 صفقات.. الأهلي يقترب من ضم «عاشور» وتجميد صفقة «بوبو».. الفريق يعود لتدريباته.. و«كولر» يطلب تسجيلات 12 مباراة للزمالك 

- طبول القمة.. «أوسوريو» يكشف ثغرات «الأحمر» للاعبي الزمالك قبل القمة.. وإدارة «الأبيض» تحسم موقفها من «عاشور»

- دراما الصعود سيناريو خيالي في مواجهة «المحترفين» بين المنيا والاتصالات

- عودة الأبطال وزير الشباب والرياضة يستقبل المنتخب الأولمبي بعد العودة من المغرب.. و«ميكالي» يضع خطة الاستعداد لأولمبياد باريس 2024  

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بقلم أحمد شوقي