اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مساجدهن «أيادٍ بيضاء في بيوت الله»
كتب:
أحمد شوقي
07:42 م | الإثنين 10 يوليو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «مصر تحتضن أبناءها»
- الجامعات ترحب بالطلاب العائدين من مناطق الحروب والصراعات وتقدم كل التسهيلات لهم
- ارتفاع تكاليف التعليم والمعيشة وعدم تحديد مدة الدراسة والصراعات السياسية.. مشكلات أرهقت الطلاب في الغربة.. والعودة الحل الوحيد بعيدا عن الأزمات
- «محمود»: كنا على تواصل دائم بالسفارة في روسيا.. و«إبراهيم»: سعداء بتلبية مطالبنا
- «أحمد»: دراسة التخصصات العلمية في مصر أفضل.. و«عمر»: الدولة لم تتخلَّ عنا
- رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة: تسهيل إجراءات القيد للطلاب العائدين ليتمكنوا من الدراسة.. و«كمال»: قبلنا كل الطلاب الذين كانوا يدرسون في أوكرانيا والسودان وروسيا
- الحكومة: تنفيذ 472 مشروعا في مطروح بـ12.3 مليار جنيه
- تأهيل 11 قرية ضمن «حياة كريمة».. و«مدبولي»: «سيوة» تتمتع بفرص واعدة لجذب ملايين السائحين
- مساجدهن «أيادٍ بيضاء فى بيوت الله»
- الست مِسكة «صاحبة السيرة العطرة».. مسجدها يضم «مصلى وضريحا» ومؤسس «سيرة القاهرة»: من أجمل المساجد المملوكية
- أم السلطان شعبان «روعة العمارة المملوكية».. جامعها مدرسة لعلوم الدين وصحن للصلاة وكُتاب وسبيل.. وزخارفه ملهمة لفنانى الأرابيسك
- خديجة هانم الخازندارة «ست بـ100 راجل في الخير».. مسجدها تحفة معمارية عمرها 97 عاما.. وإمامه: مكانته راسخة بين المسلمين والمسيحيين بشبرا
- صفقات.. وقمة
- الأهلي يقترب من ضم «عاشور».. و«كولر» يطلب تسجيلات 12 مباراة للزمالك
- «أوسوريو» يكشف ثغرات «الأحمر» للاعبي الزمالك قبل القمة
- «صبحي» يستقبل أبطال المنتخب الأولمبي
- «المالية»: نتطلع لجذب شرائح جديدة من المستثمرين
- «معيط»: لدينا بنية أساسية قوية وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية
الصفحة الثانية
- سافروا للدراسة في روسيا والسودان وعاشوا أجواء مضطربة
- الجامعات ترحب بالطلاب العائدين من مناطق الصراع: «مصـــــر أولى بيكم»
- «دسوقي»: استخراج أوراقي أرهقني.. ونفسى أنزل مصر فوراً
- «أحمد»: دراسة التخصصات العلمية في مصر أفضل.. ومستقبلنا مضمون
- «إبراهيم»: اجتمعنا بوزيرة الهجرة «أون لاين».. وسعداء بتلبية مطالبنا
- «نصر»: القرار أنصفنا.. والعودة إلى السودان صعبة لو تحسنت الأوضاع
- «حسناء»: تعرّضت لضغوط نفسية في «الغربة».. وأستعد للقب «دكتورة»
الصفحة الثالثة
- «محمد»: عانينا من انقطاع الكهرباء والإنترنت.. ونشكر الرئيس السيسي
- «عمر»: تمسّكت بـ«الصيدلة».. والدولة لم تتخلَّ عنا بالخارج
- «كيرلس»: قدمت في جامعة «بدر».. وحصلت على الموافقة بعد أسبوع
- «مخيون»: سافرت روسيا بمجموع 90% ورجعت بدعم من بلدي
- «محمود»: كنا على تواصل دائم مع السفارة.. وفخور أني مصري
- رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة: استقبال حافل للوافدين.. وتسهيل إجراءات القيد
- جامعة «بدر»: رسوم الدراسة تتطابق مع المفروضة على الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة.. واستقبلنا 150 وافدا من روسيا وأوكرانيا والسودان
- جامعة الملك سلمان: استقبلنا 230 طالبا من جامعات أجنبية مختلفة.. أغلبهم من السودان
الصفحة الرابعة
- «حياة كريمة»: انتهاء تنفيذ 118 مشروعا بـ«زفتى»
- وزير الإسكان: مشروعات في 25 مركزا تضم 741 قرية بـ10 محافظات ضمن المرحلة الأولى.. و«نصار»: 95% نسبة إنجاز المشروعات
- وزيرة الهجرة: تعاون مع «هوم» لدعم جهود الدولة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية بالقرى
- «التعليم العالي»: انطلاق أعمال «التنسيق» بعد امتحانات الثانوية مباشرة
- تسجيل اختبارات القدرات 15 يوليو الحالي.. و«الأعلى للجامعات»: ممنوع الحضور بالتليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية وتصوير الاختبارات
- «النواب» يناقش مشروعي «تحالف العمل الأهلي» و«صندوق قادرون باختلاف»
- «جبالي»: يشيد بصياغة مشروع «التحالف» ويدعو الحكومة لضبط القوانين على نفس النهج
الصفحة الخامسة
- «الوطن» تقدم إطلالة على مساجد أثرية تحمل أسماء سيدات صاحبات أدوار روحية وتاريخية كبيرة
- مساجدهن أيادٍ بيضاء في بيوت الله
- مـسكة صاحبة «السيرة العطرة»
- المسجد يضم «مُصلى وضريحاً».. وسقفه محمول على 8 أعمدة رخامية
- «مِسكة».. جارية خلدتها «أعمال الخير»
- زيزو عبده: رعت الناصر محمد بن قلاوون وأبناءه.. وتمتعت بمكانة عالية بين السلاطين والعامة
- مؤسس «سيرة القاهرة»: من أجمل المساجد المملوكية.. وكان عبارة عن حكر باسمها
الصفحة السادسة
- أم السلطان شعبان روعة العمارة المملوكية
- جامعها.. مدرسة لعلوم الدين وصحن للصلاة وكُتاب وسبيل
- باحث أثري: أنشأه الملك السلطان الأشرف لأمه.. واقترن باسمها «خوند بركة» وكانت مشهورة بالحكمة
- داخل الجامع لوحة رخامية مكتوب عليها «من أبطل شيئاً من المدرسة كان الله خصمه يوم القيامة»
- «أشرف»: انبهاري بزخارف المسجد سبب تعلمي الصنعة
- «عبدالباسط»: يوحي بالعظمة ويبرز جمال زخرفة المساجد بالعصر المملوكي
- ابن «باب الوزير»: قضيت طفولتي في رحابه وحفظت القرآن في كُتابه.. ولحد النهارده بأصلي فيه
- مهندس معماري: متفرد بوجود مئذنة ضخمة ورخام ملون في الصحن
الصفحة السابعة
- خديجة الخازندارة «ست بـ100 راجل في الخير»
- تحفة معمارية عمرها 97 عاما.. أنشأته «الهانم»
- الخازندارة.. راعية دور العلم والأيتام والمساجد
- «نصر الدين طوبار وسعيد نور».. «أصوات ملائكية» صدحت بترتيل القرآن والابتهالات في رحابه
- باحثة: بناء المسجد كان ضمن اهتمامها بالارتقاء بالعلم ودعمها لجامعة الأزهر
- الشيخ عزت ياسين: المسجد يخضع لعمليات ترميم واسعة لاستعادة رونقه.. والأهالي يقدمون له كل الدعم
- إمام المسجد: منبر للوحدة.. ومكانته راسخة في نفوس المسلمين والمسيحيين بـ«شبرا»
- يضم دارا للأيتام ومكانا لإعداد الطعام والشراب لإطعام طلاب العلم والمساكين وقضاء حاجات الفقراء
الصفحة الثامنة
- 3 صفقات.. الأهلي يقترب من ضم «عاشور» وتجميد صفقة «بوبو».. الفريق يعود لتدريباته.. و«كولر» يطلب تسجيلات 12 مباراة للزمالك
- طبول القمة.. «أوسوريو» يكشف ثغرات «الأحمر» للاعبي الزمالك قبل القمة.. وإدارة «الأبيض» تحسم موقفها من «عاشور»
- دراما الصعود سيناريو خيالي في مواجهة «المحترفين» بين المنيا والاتصالات
- عودة الأبطال وزير الشباب والرياضة يستقبل المنتخب الأولمبي بعد العودة من المغرب.. و«ميكالي» يضع خطة الاستعداد لأولمبياد باريس 2024