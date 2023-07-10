اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مساجدهن «أيادٍ بيضاء في بيوت الله» 

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مصر تحتضن أبناءها»

- الجامعات ترحب بالطلاب العائدين من مناطق الحروب والصراعات وتقدم كل التسهيلات لهم

- ارتفاع تكاليف التعليم والمعيشة وعدم تحديد مدة الدراسة والصراعات السياسية.. مشكلات أرهقت الطلاب في الغربة.. والعودة الحل الوحيد بعيدا عن الأزمات

- «محمود»: كنا على تواصل دائم بالسفارة في روسيا.. و«إبراهيم»: سعداء بتلبية مطالبنا

- «أحمد»: دراسة التخصصات العلمية في مصر أفضل.. و«عمر»: الدولة لم تتخلَّ عنا

- رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة: تسهيل إجراءات القيد للطلاب العائدين ليتمكنوا من الدراسة.. و«كمال»: قبلنا كل الطلاب الذين كانوا يدرسون في أوكرانيا والسودان وروسيا

- الحكومة: تنفيذ 472 مشروعا في مطروح بـ12.3 مليار جنيه

- تأهيل 11 قرية ضمن «حياة كريمة».. و«مدبولي»: «سيوة» تتمتع بفرص واعدة لجذب ملايين السائحين

- مساجدهن «أيادٍ بيضاء فى بيوت الله»

- الست مِسكة «صاحبة السيرة العطرة».. مسجدها يضم «مصلى وضريحا» ومؤسس «سيرة القاهرة»: من أجمل المساجد المملوكية

- أم السلطان شعبان «روعة العمارة المملوكية».. جامعها مدرسة لعلوم الدين وصحن للصلاة وكُتاب وسبيل.. وزخارفه ملهمة لفنانى الأرابيسك

- خديجة هانم الخازندارة «ست بـ100 راجل في الخير».. مسجدها تحفة معمارية عمرها 97 عاما.. وإمامه: مكانته راسخة بين المسلمين والمسيحيين بشبرا

- صفقات.. وقمة

- الأهلي يقترب من ضم «عاشور».. و«كولر» يطلب تسجيلات 12 مباراة للزمالك

- «أوسوريو» يكشف ثغرات «الأحمر» للاعبي الزمالك قبل القمة

- «صبحي» يستقبل أبطال المنتخب الأولمبي

- «المالية»: نتطلع لجذب شرائح جديدة من المستثمرين

- «معيط»: لدينا بنية أساسية قوية وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية

الصفحة الثانية

- سافروا للدراسة في روسيا والسودان وعاشوا أجواء مضطربة

- الجامعات ترحب بالطلاب العائدين من مناطق الصراع: «مصـــــر أولى بيكم»

- «دسوقي»: استخراج أوراقي أرهقني.. ونفسى أنزل مصر فوراً

- «أحمد»: دراسة التخصصات العلمية في مصر أفضل.. ومستقبلنا مضمون

- «إبراهيم»: اجتمعنا بوزيرة الهجرة «أون لاين».. وسعداء بتلبية مطالبنا

- «نصر»: القرار أنصفنا.. والعودة إلى السودان صعبة لو تحسنت الأوضاع

- «حسناء»: تعرّضت لضغوط نفسية في «الغربة».. وأستعد للقب «دكتورة»

الصفحة الثالثة

- «محمد»: عانينا من انقطاع الكهرباء والإنترنت.. ونشكر الرئيس السيسي

- «عمر»: تمسّكت بـ«الصيدلة».. والدولة لم تتخلَّ عنا بالخارج

- «كيرلس»: قدمت في جامعة «بدر».. وحصلت على الموافقة بعد أسبوع

- «مخيون»: سافرت روسيا بمجموع 90% ورجعت بدعم من بلدي

- «محمود»: كنا على تواصل دائم مع السفارة.. وفخور أني مصري

- رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة: استقبال حافل للوافدين.. وتسهيل إجراءات القيد

- جامعة «بدر»: رسوم الدراسة تتطابق مع المفروضة على الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة.. واستقبلنا 150 وافدا من روسيا وأوكرانيا والسودان

- جامعة الملك سلمان: استقبلنا 230 طالبا من جامعات أجنبية مختلفة.. أغلبهم من السودان

الصفحة الرابعة

- «حياة كريمة»: انتهاء تنفيذ 118 مشروعا بـ«زفتى»

- وزير الإسكان: مشروعات في 25 مركزا تضم 741 قرية بـ10 محافظات ضمن المرحلة الأولى.. و«نصار»: 95% نسبة إنجاز المشروعات

- وزيرة الهجرة: تعاون مع «هوم» لدعم جهود الدولة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية بالقرى

- «التعليم العالي»: انطلاق أعمال «التنسيق» بعد امتحانات الثانوية مباشرة

- تسجيل اختبارات القدرات 15 يوليو الحالي.. و«الأعلى للجامعات»: ممنوع الحضور بالتليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية وتصوير الاختبارات

- «النواب» يناقش مشروعي «تحالف العمل الأهلي» و«صندوق قادرون باختلاف»

- «جبالي»: يشيد بصياغة مشروع «التحالف» ويدعو الحكومة لضبط القوانين على نفس النهج

الصفحة الخامسة

- «الوطن» تقدم إطلالة على مساجد أثرية تحمل أسماء سيدات صاحبات أدوار روحية وتاريخية كبيرة

- مساجدهن أيادٍ بيضاء في بيوت الله

- مـسكة صاحبة «السيرة العطرة»

- المسجد يضم «مُصلى وضريحاً».. وسقفه محمول على 8 أعمدة رخامية

- «مِسكة».. جارية خلدتها «أعمال الخير»

- زيزو عبده: رعت الناصر محمد بن قلاوون وأبناءه.. وتمتعت بمكانة عالية بين السلاطين والعامة

- مؤسس «سيرة القاهرة»: من أجمل المساجد المملوكية.. وكان عبارة عن حكر باسمها

الصفحة السادسة

- أم السلطان شعبان روعة العمارة المملوكية

- جامعها.. مدرسة لعلوم الدين وصحن للصلاة وكُتاب وسبيل

- باحث أثري: أنشأه الملك السلطان الأشرف لأمه.. واقترن باسمها «خوند بركة» وكانت مشهورة بالحكمة

- داخل الجامع لوحة رخامية مكتوب عليها «من أبطل شيئاً من المدرسة كان الله خصمه يوم القيامة»

- «أشرف»: انبهاري بزخارف المسجد سبب تعلمي الصنعة

- «عبدالباسط»: يوحي بالعظمة ويبرز جمال زخرفة المساجد بالعصر المملوكي

- ابن «باب الوزير»: قضيت طفولتي في رحابه وحفظت القرآن في كُتابه.. ولحد النهارده بأصلي فيه

- مهندس معماري: متفرد بوجود مئذنة ضخمة ورخام ملون في الصحن

الصفحة السابعة

- خديجة الخازندارة «ست بـ100 راجل في الخير»

- تحفة معمارية عمرها 97 عاما.. أنشأته «الهانم»

- الخازندارة.. راعية دور العلم والأيتام والمساجد

- «نصر الدين طوبار وسعيد نور».. «أصوات ملائكية» صدحت بترتيل القرآن والابتهالات في رحابه

- باحثة: بناء المسجد كان ضمن اهتمامها بالارتقاء بالعلم ودعمها لجامعة الأزهر

- الشيخ عزت ياسين: المسجد يخضع لعمليات ترميم واسعة لاستعادة رونقه.. والأهالي يقدمون له كل الدعم

- إمام المسجد: منبر للوحدة.. ومكانته راسخة في نفوس المسلمين والمسيحيين بـ«شبرا»

- يضم دارا للأيتام ومكانا لإعداد الطعام والشراب لإطعام طلاب العلم والمساكين وقضاء حاجات الفقراء

الصفحة الثامنة

- 3 صفقات.. الأهلي يقترب من ضم «عاشور» وتجميد صفقة «بوبو».. الفريق يعود لتدريباته.. و«كولر» يطلب تسجيلات 12 مباراة للزمالك

- طبول القمة.. «أوسوريو» يكشف ثغرات «الأحمر» للاعبي الزمالك قبل القمة.. وإدارة «الأبيض» تحسم موقفها من «عاشور»

- دراما الصعود سيناريو خيالي في مواجهة «المحترفين» بين المنيا والاتصالات

- عودة الأبطال وزير الشباب والرياضة يستقبل المنتخب الأولمبي بعد العودة من المغرب.. و«ميكالي» يضع خطة الاستعداد لأولمبياد باريس 2024