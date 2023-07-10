أمين الفتوى لقناة الناس: هذه الأعمال يصل ثوابها للميت

قال الشيخ أحمد وسام أمين دار الفتوى عبر مداخلة هاتفية لقناة «الناس»، إن النبي علمنا بعض الأدعية والأعمال التي ستفيد الميت في قبره، وتزيد ثوابه وحسناته.

التصدق والعمل الصالح

تابع الشيخ، أن من الأعمال؛ الدعاء له والتصدق عنه، هب له الثواب علم صالح، قراءة الفاتحة يوميًا، ووهب ثوابها إليه، الانشغال بالأشياء العملية لتوصيل الثواب، وتثقيل موازين الحسنات.

القيام بالنوافل ووهب ثوابها للميت

تابع أمين دار الفتوى، أن هناك أعمال كثيرة يمكن أن تفيد الميت بعد وفاته، بخلاف الصدقة، منها الدعاء، قراءة القرآن ووهب الثواب، زيارة القبور، القيام بالنوافل ووهب ثوابها للميت.