استشاري تغذية علاجية يوجّه عبر قناة الناس رسالة للمسرفين في الطعام

نشرت قناة «الناس»، فيديو قصير للدكتورعماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، وجّه فيه نصائح ورسائل مهمة للمسرفين في الطعام.

وقال دكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إنّ أي طعام خلقه الله غير مُضر، إلا إذا أسرف الإنسان في تناوله، متابعا: «الأكل متعة مش هنكدب، بس إحنا بناكل عشان نعيش مش العكس».

وتابع استشارى التغذية العلاجية، أنّ هناك فئة من الناس تصل إلى بعض الأحيان إلى عدم التمييز، ويصبح تناول الطعام مجرد هرمون وإحساس بالجوع.

قناة الناس بشكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.