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استشاري تغذية عبر قناة الناس: القشطة النباتية تقلل أعراض الشيخوخة

كتب:

مريم جاد
04:18 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
استشاري تغذية علاجية

استشاري تغذية علاجية

قال دكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، عبر مداخلة هاتفية لقناة «الناس»، إنّ القشطة النباتية تعمل على معالجة بعض أمراض البنكرياس، لاحتوائها على مضادات أكسدة عالية، فأي مضاد أكسدة يعالج أمراض عديدة.

القشطة النباتية تقلل أعراض الشيخوخة

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أنّ مرض الشيخوخة يحدث نتيجة زيادة الأكسدة في الجسم.

قناة الناس بشكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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بقلم مريم جاد