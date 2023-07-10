ضبط 75 مخالفة في حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز، أسفرت عن ضبط 75 مخالفة تموينية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات تموينية مفاجئة

وأشار في بيان له، أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

ضبط 75 مخالفة تموينية

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 75 مخالفة تموينية متنوعة جاءت كالآتي:

- محضر عدم إعطاء بون صرف.

- محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- محضر تصرف دقيق بقيمة 8 جوالات.

- 2 محضر انتهاء من الإنتاج.

- 8 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 32 محضر نقص وزن.

- 12 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 3 محاضر مزاولة نشاط دون ترخيص.

- 5 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- 7 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر).

- 3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية (بدال تمويني).

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية استمرار الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.