ضبط مخالفات تموينية في حملات مكبرة على مخابز نبروه بالدقهلية

شنت مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة على المخابز والأفران، بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة ومباحث التموين ولجنة من الإدارة التموينية بنبروه، وذلك للوقوف على مدى التزام المخابز بالمواصفات والشروط المطلوبة.

تحرير مخالفات في مخابز

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر، حيث تحرر محضر إثبات حالة تصرف في عدد 3 شيكارة دقيق مدعم، ومحضران إثبات حالة نقص وزن 12 جراما و19 جراما، ومحضر إثبات حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر إثبات حالة عدم وجود سجل تفتيش، ومحضر واحد إثبات حالة إنهاء إنتاج مخبز، وجار متابعة مبيعاته لإثبات وجود مبيعات وهمية من عدمه.

الحملات التفتيشية مستمرة

وأكد المهندس محمد البسيوني، رئيس مدينة نبروه، في بيان، أنه تم شن حملة مكبرة على المخابز والأفران، وهناك حملات تموينية مستمرة وبشكل دوري، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة بمنظومة الخبز والوقوف على مدى التزام المخابز بالمواصفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالف، مشددا على أن الحملات لن تتوقف حفاظا على حياة ومصالح المواطنين وهناك رقابة مشددة من أجل التصدي لكافة أنواع المخالفات أو التلاعب بصحة وحياة المواطنين أو الغش التجاري.