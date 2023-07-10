ضبط 39 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية في المنيا

واصلت الوحدات المحلية حملاتها على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، ما أسفر عن ضبط 39 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز أبوقرقاص والعدوة وديرمواس.

حملة مكبرة على المحال التجارية والمخابز البلدية

ففي مركز ومدينة أبوقرقاص قال تاج أبو سداح رئيس المركز إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 21 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على المحال التجارية والمخابز البلدية حيث تنوعت المخالفات ما بين عدم نظافة، ونقص وزن، وعدم صرف بون، وعدم إعلان، وعدم وجود سجل، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود شهادة صحية، وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية، وذلك في إطار إحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية.

حملات لضبط الأسعار في العدوة

وفى مركز العدوة، قال أحمد خلف رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 8مخالفات تموينية خلال حملة تفتيشية على المحال التجارية لضبط الأسعار حيث تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، وسلع منتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى مركز ديرمواس، قال عامر طه رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت 10 مخالفات خلال حملة تموينية على المخابز البلدية بالمركز حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان، وعدم نظافة أدوات العجن، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.