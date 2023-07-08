تحرير 3 آلاف محضر في حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالشرقية

أكدت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن مديرية التموين شنت حملات مكبرة على الأسواق للتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

تحرير أكثر من 3 آلاف محضر

وأوضحت وكيل «تموين الشرقية»، أنه خلال شهر يونيو الماضي قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير 3060 محضرا، بينها 2033 محضرا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تم تحرير 1027 محضرا في حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي، وكذلك محاضر ضد أصحاب منشآت تعمل دون ترخيص، ومحاضر غش تجاري ضد تجار تموينين مخالفين.

ضبط سلع مجهولة المصدر

وأضافت وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط سلع غذائية منها طن و750 كيلو دقيق و500 كيلو ملح و3 طن قمح و400 كيلو لحوم و طن و650 كيلو دواجن و33 كرتونة زيت، وجميعها سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهول المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، منها 800 لتر سولار و600 لتر بنزين و5000 عبوة سجائر، وجميعها سلع غير صالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تأكيدا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضبط الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق واتخاذ ما يلزم قانونا تجاه غير الملتزمين.