حصاده بعد 35 يوما.. سنابل الأرز تتمايل في كفر الشيخ

يجري الآلاف من مزارعي محصول الأرز في محافظة كفر الشيخ، تجهيز «مفارش بلاستيك»، لتحميص المحصول عليها، وكذلك تنظيف المخازن، للبدء في تخزين المحصول للأسر، لتناوله على مدار العام حال حصاده، والفائض يتم بيعه بالسوق الحرة، إذ بدأت شتلات الأرز تتمايل، جراء بدء خروج السنابل، ويجري حصاد المحصول في غضون 35 حتى 40 يوما على الأكثر في شتى ربوع المحافظة.

تجهيز الأجوله الخيش للبدء في حصاد الأرز الشعير

ويقول محيي عبدالسلام، مزارع، من أبناء محافظة كفر الشيخ، أننا بدأنا من الآن، نستعد لحصاد محصول الأرز للعام الجديد، إذ جرى شراء وتجهيز أجولة «الخيش»، بهدف تخزين الأرز بها، مشيرا إلى أن محصول هذا العام جيد للغاية ومبشر، بإنتاجية تصل لنحو 4 أطنان ونصف لكل فدان.

زراعة 242 ألف فدان أرز في كفر الشيخ

وأكد الدكتور أسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز، بمحطة بحوث سخا، في تصريح لـ«الوطن»، أن محصول الأرز سيتم حصاده في غضون بين 4 إلى 5 أسابيع، لافتا أن محصول هذا العام سيشهد إنتاجية فائقة للغاية، تتراوح بين 4 حتى 5 أطنان أرز لكل فدان منزرع، حيث بلغت نسبة مساحات الأرز المنزرع في كفر الشيخ هذا العام نحو 242 ألف فدان أرز شعير.