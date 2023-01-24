الرئيس الأوكراني يطالب نظيره الفرنسي بمنع روسيا من المشاركة في أولمبياد باريس

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب منع الرياضيين الروس من المشاركة في أولمبياد باريس 2024، بحسب قناة العربية.

إرسال 8 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

وفي سياق الأزمة الروسية الأوكرانية، ذكرت قناة «العربية»، أن النرويج تدرس إرسال 8 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا من أصل 36 تمتلكها، في الوقت الذي ذكرت مجلة «دير شبيجيل» الألمانية، أن ألمانيا سترسل 10 دبابات ليوبارد لأوكرانيا ولكن موعد الوصول غير محدد.