الرئيس الأوكراني يطالب نظيره الفرنسي بمنع روسيا من المشاركة في أولمبياد باريس
كتب:
عمرو حسني
08:58 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
الرئيس الأوكراني
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب منع الرياضيين الروس من المشاركة في أولمبياد باريس 2024، بحسب قناة العربية.
إرسال 8 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
وفي سياق الأزمة الروسية الأوكرانية، ذكرت قناة «العربية»، أن النرويج تدرس إرسال 8 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا من أصل 36 تمتلكها، في الوقت الذي ذكرت مجلة «دير شبيجيل» الألمانية، أن ألمانيا سترسل 10 دبابات ليوبارد لأوكرانيا ولكن موعد الوصول غير محدد.