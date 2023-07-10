بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم «توك توك» وسيارة بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارة و«توك توك» على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى الشاملة لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تصادم بين سيارة وتوك توك

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة و«توك توك» بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة إيمان عبد الهادي عبد العاطي، 27 سنة، مقيمة كينج عثمان كفر الدوار، محمد عبد الفتاح حسين عوض، 60 سنة، عفاف رامي عياد، 52 سنة، هدير رامي محمد، 7 سنوات، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة.

ونقل المصابون إلى مستشفى الشاملة في كفر الدوار لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.