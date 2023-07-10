المشرف على مكتب التنسيق: بدء اختبارات القدرات 15 يوليو الجاري

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن أعمال مكتب التنسيق تبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، واختبارات القدرات تبدأ السبت 15 يوليو وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، وذلك لبعض الكليات التي تحتاج إلى مهارات معينة.

وأضاف السيد عطا خلال مداخلة ببرنامج «من مصر» تقديم الإعلامي عمرو خليل، على قناة cbc، أن الاختبارات على موقع التنسيق؛ إذ يدخل الطالب برقم الجلوس والرقم القومي، ويتم فتح صفحة له ويختار الكلية أو التخصص الذي يريد اختبار القدرات فيه.

ولفت رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي إلى أن كليات الإعلام والتمريض بالمجموع فقط.