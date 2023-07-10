«الأعلى للجامعات» يكشف تفاصيل اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقة

وجّه المجلس الأعلى للجامعات طلاب الثانوية العامة 2023 الراغبين في أداء اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية المقرر انطلاقها، السبت المقبل، في عددٍ من النصائح المهمة، موضحًا أنّ الهدف من الاختبارات هو قياس قدرة الطالب على الابتكار والإبداع والتنظيم الفكري لإنتاج التصميم، وقياس القدرة على الرسم ثلاثي الأبعاد.

%60 حد أدني في النجاح لاجتياز اختبارات القدرات

وكشف الأعلى للجامعات تفاصيل اختبارات القدرات 2023 لكليات الفنون التطبيقية كالتالي:

- الاختبار المهاري:

- ومن الاختبار 150 دقيقة، و يبدأ الساعة في 10 صباحًا ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا.

- ينقسم الاختبار المهاري لسؤالين مهاريين «الرسم - التصميم الابتكاري»

- سؤال الرسم «60 درجة»

- موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على الرسم ثلاثي الأبعاد والإخراج والرسم الحر من خلال استخدام أقلام الرصاص.

- سؤال التصميم «40 درجة»

اختبارات الفنون التطبيقية

- موضع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تصميم يعبر عن قدرته الفنية والإبداعية وتنظيم العناصر.

شروط النجاح

حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبارات «الرسم - التصميم»

- الدوات المطلوبة

- أقلام رصاص

- مسطرة

- أقلام الفلوماستر وألوان خشبية

- أستيكة

- سطح مستوٍ