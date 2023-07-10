علي جمعة لـ قناة الناس: الاختلاف منحة ورحمة من عند الله

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الاختلاف منحة من عند الله، ويقول الله سبحانه وتعالى، (وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ* إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ)، مضيفا: «ربنا لما خلقنا ما خلقناش على جنس واحد كالملائكة مثلا، الملائكة لما خلقها خلى اختلافهم في الأفعال، لكن طبيعتهم واحدة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما لا يؤمرون.. إنما عند البشر حط فيه عقل واختيار وإرادة جعلتنا مختلفين في المشارب».

الاختلاف والتنوع من أجل عمارة الدنيا

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم: «فهذا الاختلاف والتنوع من أجل عمارة الدنيا من أجل الإبداع، تقاطع هذه المختلفات أدركها، فقال ده فيه رأي ورأي مضاد له، ينتج منهم رأي توفيقي، فالرأي التوفيقي الأول ده يطلع منه رأي تاني، يطلع منه رأي توفيق الناس فيحدث التطور».

اختلاف الناس

واستكمل: «سنة اختلاف الناس، لما الناس وهي مختلفة في مشاربها وطبائعها وصنائعها بتعمر الأرض، ده معنى التدافع إن كل واحد من التدافع، زمان في التفاسير يقول لك القتال، لا مش قتال واحدة من صورة منصور التدافع، لكن الاشتراك في الصنعة الاشتراك في إن احنا نطلع منتج واحد، الاشتراك في المصنع».