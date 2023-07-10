«تربية الأطفال في عصر الشاشات».. ندوة بمهرجان دواير الثقافي

ندوة نقاشية قدمتها الدكتورة ناردين العطروزي، مساء اليوم الإثنين، بعنوان «تربية الأطفال في عصر الشاشات»، ضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافي في دورته الأولى المقامة بسينما راديو بوسط البلد.

وتحدثت العطروزي خلال الندوة عن تأثير فترة كورونا على الطفل، إذ تسببت في ارتباط كبير بالتليفونات والألعاب الإلكترونية، لافتة إلى ضرورة إيجاد بدائل مختلفة لشغل الأطفال عن الشاشات التي اعتادوا عليها لفترات طويلة.

تربية الأطفال في عصر الشاشات بدواير

وألقت الضوء على أسلوب سحب الشاشات، مشيرة إلى ضرورة استخدام أكثر من طريقة بشكل متوالٍ ومتتابع وليس مفاجئ، كما حذرت من مخاطر تعرض الأطفال والمراهقين لفترة طويلة على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، لتأثرهم سريعًا بما يشاهدوه ويؤثر على صورتهم تجاه أنفسهم.

وأشارت ناردين إلى ضرورة وجود قواعد عامة للمنزل؛ للسيطرة على الأطفال والمقارنات التي يعقدوها مع أصدقائهم، مع ضرورة خلق نقاش بين الآباء والأطفال.

مشاركة 25 دار نشر في مهرجان دواير

يذكر أن أولى دورات مهرجان دواير الثقافي انطلقت بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، ويشهد أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما يتضمن معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد على 3000 كتاب في مختلف المجالات.

ويمثل المهرجان الذي تستمر فعالياته يوميًا حتى 15 يوليو الجاري فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

يقام المهرجان بالتعاون بين مكتبتي «ديوان» و«تنمية»، ويهدف إلى تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم.

وتنصب رؤية المنظمين على توسيع نطاق المعرفة وإبراز قيمة الثقافة في تكوين الوعي، وكذلك تحفيز الإبداع على مختلف المستويات.