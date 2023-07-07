مهرجان دواير الثقافي.. خدمة إبداعية متكاملة للتشجيع على القراءة

وجبة إبداعية متنوعة يقدمها مهرجان دواير الثقافي في دورته الأولى التي انطلقت مساء أمس، على مدار 10 أيام متواصلة، يُهدي خلالها جمهوره ندوات وفعاليات تصل إلى 25 فعالية ثقافية، تتنوع ما بين سيمنار وورش في الكتابة ولقاءات مع كبار الكتاب من مصر والوطن العربي، وحفلات توقيع وورش للأطفال، بجانب معرض كتب يضم أكثر من 25 دار نشر، ومعرض كتب للأطفال وآخر للكتب المستعمل، بخصومات تصل حتى 50%.

مهرجان دواير الثقافي

تجربة ثقافية جديدة يقدمها المهرجان من قلب وسط المدينة التي احتضنت كبار المبدعين، داخل سينما راديو، لتشجيع الجمهور على القراءة خلال الإجازة الصيفية، بالشراكة بين مكتبات ديوان ودار نشر تنمية.

يقول خالد لطفي، مؤسس مكتبة ودار نشر تنمية، إن الفكرة جاءت بالشراكة مع ديوان، لتقديم خدمة ثقافية مكتملة تضم كافة الأشكال الإبداعية من معرض للكتب وندوات وفعاليات وورش للكتابة والأطفال، مشيرًا إلى أن اسم المهرجان «دواير» جاءت من أن أفرع الثقافة تضم العديد من الدوائر المختلفة قرروا جمعها وربطها ببعضها في مهرجان واحد.

خصومات تصل إلى 50% على الكتب

ويضيف لـ«الوطن»، أن فترة التحضير لخروج الدورة الأولى والوليد، استغرق وقتًا طويلًا وجهدًا، مضاعف، لاختيار أفضل برنامج للجمهور وليس مجرد جدول للفعاليات، بالإضافة للتواصل مع كبار الكتاب والمثقفين من مصر والوطن العربي للمشاركة: «كنا بنحاول ننتقي ونعمل فكرة جديدة مش مجرد جدول وخلاص، لأن هدفنا نفيد الجمهور ونخلي يستمتع».

ندوات ثقافية وفعاليات للطفل

يستهدف المهرجان كافة الفئات العمرية، وتم مراعاة هذا في الندوات الثقافية: «أي حد هيجى المهرجان أكيد هيلاقي ندوة تجذبه» وفقًا لـ«لطفي»، مشيرًا إلى أن القائمين على المهرجان يسعون لتواجده في كافة محافظات الجمهورية وليس داخل العاصمة فقط، ليس لكافة الناس، بل وخارج الوطن لانتشار الفكرة بشكل عام، متمنيًا أن يواصل المهرجان دوراته بنجاح ومزيد من التطور.

تكريم منة شلبي

وعن فكرة تكريم الفنانة منة شلبي، أكد أن اختيارها جاء لأنها من أكثر الفنانات اللاتي قدمن أدوارًا تجسد خلالها شخصيات روائية في المسلسلات الدرامية، وهذا ساعد على انتشار الروايات وشجع الجمهور على القراءة، لذلك جاءت فكرة تكريمها وسيكون هناك مكرمين في الدورات المقبلة وفي حفل الختام أيضًا.

تشجيع الجمهور على القراءة في فصل الصيف

فيما تحدثت ليال الرستم، عضو مجلس إدارة مكتبات ديوان، عن الشراكة بين ديوان وتنمية، لتقديم فكرة جديدة ومُلهمة للقارئ أثناء فترة الصيف، ووقع الاختيار على إقامة مهرجان ثقافي ليس مقتصرًا على الكتب فقط، بل يضم العديد من الندوات والفعاليات عن الكتاب والقراءة وكتابة السيناريو وأدب الطفل وغيرها، بمشاركة كوكبة من المبدعين من بينهم الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وحمور زيادة، ومنصورة عز الدين، وعزت القلماوي، وسنان أنطون، والسيناريست محمد أمين راضي، وغيرهم.

وقالت لـ«الوطن»، إنه تم دعوة متخصصين في الشأن الثقافي من داخل وخارج مصر، وكان هناك ترحاب كبير وإقبال ودعم من كل المثقفين الذين تم التواصل معهم، مشيرة إلى أن هدفهم من إقامة المهرجان نشر الثقافة والإبداع الحقيقي وتشجيع الأطفال على القراءة، واكتشاف المبدعين، ودعم الشباب الموهوب لخدمة نفسه وبلده والعالم من خلال السعي والثقافة والوعي.