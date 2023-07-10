جلسات حكي وورش وفعاليات للطفل في مهرجان دواير الثقافي (صور)

نظم مهرجان دواير الثقافي، يومًا خاصًا للطفل، بالتعاون مؤسسة مع Bookly Ever After، بمقر المهرجان بسينما راديو بوسط البلد.

تضمن اليوم عددًا من الأنشطة المتنوعة، بحضور عدد كبير من الأطفال والأباء، والتي تضمت ورش حكي لعدد من القصص المختلفة، وأنشطة تلوين موسيقى وزراعة وتعلم فن الرمال الملونة، وغيرها من الأنشطة.

جلسات حكي وورش ثقافية للأطفال

وقالت نادين جنيدي، مؤسسة أنشطة الطفل بالمهرجان: «استمتعنا بحضور الأطفال وتفاعلهم مع الفقرات، وقرأنا مجموعة من الكتب المفيدة لتنمية عقلهم وتعويدهم على القراءة والثقافة العامة، استمتعنا بأنشطة فنية كالرسم والتلوين وزراعة الورد وفن الرمل، فالأطفال استمتعوا وقضوا يوما عائليا لطيفا».

25 فعالية ثقافية بالدورة الأولى للمهرجان

يذكر أن أولى دورات مهرجان دواير الثقافي انطلقت بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، ويشهد أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما يتضمن معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد على 3000 كتاب في مختلف المجالات.

ويمثل المهرجان الذي تستمر فعالياته يوميًا حتى 15 يوليو الجاري فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

يقام المهرجان بالتعاون بين مكتبتي «ديوان» و«تنمية»، ويهدف إلى تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم.

وتنصب رؤية المنظمين على توسيع نطاق المعرفة وإبراز قيمة الثقافة في تكوين الوعي، وكذلك تحفيز الإبداع على مختلف المستويات.