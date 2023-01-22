جناح خاص بالأطفال في معرض القاهرة للكتاب.. «ورش حكي وأرجواز وعروض مسرح»

يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحد المناسبات السنوية التي ينتظرها محبو القراءة، إذ يسعى المشاركون في المعرض، تقديم أحدث الإصدارات في شتى العلوم والفنون، كما تقدم المكتبات التراثية وسور الأزبكية العديد من الكتب القديمة، التي يقبل عليها عدد كبير من جمهور المعرض، والبالحثين عن إصدارات قديمة لا تتوفر منها طبعات جديدة منها.

صالة 5 للطفل في معرض الكتاب

وفي إطار اهتمام وحرص الدولة بالطفل المصري، بدأ معرض الكتاب منذ العام الماضي تخصيص جناح كامل لإصدارات الطفل، يشارك به دور النشر بعناوين موجهة للصغار، كما يجهز هذا الجناح برنامج ثقافي متنوع للأطفال، ومن بين أنشطته الورشة الفنية وورش الحكي وعروض المسرح والألعاب والأراجوز.

وتخصص الهيئة العامة للكتاب، صالة 5 بألوان مبهجة تناسب الأطفال، كما يجري تجهيزه بما يسمح باستيعاب الأطفال وذويهم خلال زيارة المعرض، كما تم اختيار الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل.

أبرز أنشطة الأطفال في معرض الكتاب 2023

ومن ندوات ركن الورش التفاعلية في معرض الكتاب هذا العام، ندوة بعنوان «كيف تختار غذاءك»، كما ينظم الجناح ندوة لمناقشة كتاب «الملك الأسطوري توت عنخ أمون» للكاتب الدكتور حسين عبدالبصير، بخلاف حفلات التوقيع للفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، التي يتم تنظيمها لأول مرة في المعرض.