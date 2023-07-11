بعد أداء صلاة الغائب عليه.. انتشال جثة مسن غرق منذ 3 أسابيع في نيل الأقصر

عثرت قوات الإنقاذ النهري، منذ قليل، على جثة مسن اختفى منذ 3 أسابيع، وذلك أثناء التمشيط الليلي في نهر النيل بجوار جزيرة القرنة غرب الأقصر، بعد تأدية صلاة الغائب عليه يوم الجمعة الماضية عقب صلاة المغرب، عقب الفشل في العثور عليه.

اختفاء المتوفى منذ أسابيع

وكان علي حسان علي، 70 عاما، مقيم بقرية البعيرات غرب الأقصر، اختفى منذ نحو 3 أسابيع، بعد أن خرج مساءً ولم يعد، إذ كان يعاني من مرض نفسي، واستمرت عمليات البحث عنه بشكل يومي من قبل الغطاسين، وجرى توزيع نشرة في جميع أنحاء الأقصر.

تأدية صلاة الغائب

ولعدم تمكن الأجهزة الأمنية من العثور عليه حيا أو ميتا، قرر الآلاف من أهالي قرية البعيرات غرب محافظة الأقصر، أداء صلاة الغائب عليه يوم الجمعة الماضية عقب صلاة المغرب، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.