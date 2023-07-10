مواعيد حفلات المهرجان الصيفي للموسيقى بالمسرح الروماني بالإسكندرية

أعلنت دار أوبرا الإسكندرية مواعيد حفلات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء لدار الأوبرا المصرية بالمسرح الروماني، والذي يقام في الفترة من 19 يوليو إلى 22 يوليو، حيث يشهد حفلات مميزة على مدار 4 أيام.

جدول حفلات المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني

وجاءت مواعيد حفلات المهرجان الصيفي للموسيقي والغناء لدار الأوبرا المصرية بالمسرح الروماني 2023 كالتالي:

- حفل نجوم الأوبرا للموسيقى العربية، الأربعاء 19 يوليو.

- حفل فرقة كايرو كافيه، الخميس 20 يوليو.

- حفل الفنان مدحت صالح وفرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية، الجمعة 21 يوليو.

- حفل الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، السبت 22 يوليو.

المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني بالإسكندرية

وبحسب ما أعلنته وزارة الثقافة، فإن مهرجان المسرح الروماني يعد ضمن الفعاليات والأنشطة الصيفية التي تسعى من خلالها الوزارة لاستكمال خطط تحقيق العدالة الثقافية في مختلف المحافظات، كونها توجه دعوة لكافة شرائح المجتمع، خاصة الشباب، لانتقاء المواد الإبداعية الجادة والتي تحمل رسائل إيجابية تعمل على الارتقاء بالوجدان وتنمية وتطوير الوعي.