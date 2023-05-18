رئيس قناة الوثائقية أمام الحوار الوطني: يجب تدريس مادة التاريخ لطلاب علمي وأدبي

قال المخرج شريف سعيد رئيس القناة الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الهوية لا يوجد لها تعريف محدد مثلما نتحدث عن الحق والجمال والخير، هذه قيم مطلقة، لكن قضية الهوية مهمة جدا لحماية المجتمعات والشعوب، ويتطلب الأمر استنهاض اللغة العربية والتاريخ والمعرفة الإنسانية بشكل عام.

جلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني

وأضاف «سعيد» خلال كلمته في جلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى: «أقترح تطوير صياغة كتب التاريخ في مصر بالمدارس على أن تكون التاريخ مادة أساسية على الأدبي والعلمي في الثانوية العامة، مع العمل على استمرارية التوثيق لمنتجات وثائقية سواء على مستوى الصورة أو الكتابة، وذلك بما يخدم صناعة الوعي في مصر، والقناة الوثائقية تعمل على ذلك منذ انطلاقها خلال الفترة الأخيرة».