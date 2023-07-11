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عاجل.. إلقاء نجم الأهلي في حمام السباحة خلال الاحتفال بالدوري

كتب:

مصطفى جمال
01:05 ص | الثلاثاء 11 يوليو 2023
لاعبو الأهلي

لاعبو الأهلي

احتفل لاعبو النادي الأهلي، بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة الـ43 في تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعد خسارة نادي بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة والثلاثين.

احتفال لاعبي الأهلي بلقب الدوري

ونشر أفشة لاعب النادي الأهلي، فيديو عبر الاستوري الخاص بحسابه على «إنستجرام»، أثناء احتفال نجوم القلعة الحمراء، بإلقائه في حمام السباحة مع زميله أحمد قندوسي، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين لاعبي الفريق الأحمر.

رسالة أفشة بعد احتفال لاعبي الأهلي معه بالتتويج بلقب الدوري

وعلق أفشة على احتفال زملائه معه، حيث كتب عبر الاستوري الخاص به: «مش مسامحك يا فولت، وخاف من اللي بعد كده».

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بقلم مصطفى جمال