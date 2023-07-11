عاجل.. أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

احتفل النادي الأهلي بتتويجه ببطولة الدوري المصري للمرة الـ43 ببطولة الدوري المصري بعد هزيمة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف في الجولة 33.

الأهلي: ليلة عودة الدوري إلى بيته

وكتب النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ليلة عودة الدوري إلى بيته.. الأهلي بطل الدوري المصري للمرة الثالثة والأربعين».

الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه

وحسم النادي الأهلي رسميأ لقب بطولة الدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه وذلك بعد هزيمة بيراميدز اليوم أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، حيث غاب اللقب عن خزائن القلعة الحمراء لمدة عامين سابقين.

ورفع فريق بيراميدز رصيده للنقطة 67 من 32 مباراة في بطولة الدوري المصري، بينما لعب الأهلي 29 مباراة حقق خلالها 75 نقطة، وهو ما يعني تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري رسميا.

وفي حال فوز بيراميدز بالمباراتين المتبقيتين له سيتوقف رصيده عند 73 نقطة، وهو ما يعني تتويج الأهلي رسميا بلقب الدوري حتى في حالة هزيمته في كل المباريات المتبقية.