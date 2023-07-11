رقصات ومواقف ضاحكة خلال زيارة «التيك توكر» الألماني نويل لـ بورسعيد (فيديو)

ظهر التيك توكر الشهير وصانع المحتوى الألماني «نويل روبينسون» الليلة في مدينة بورسعيد، برقصاته ومواقفه الضاحكة، وسط حفاوة كبيرة من الأهالي، والتفوا حوله بالمئات لالتقاط الصور التذكارية معه، ورددوا معه هتاف «بورسعيد.. بورسعيد»، وهو يلتقط صور لمعالم المدينة الباسلة، وتجول في معالمها، ورقص «البمبوطية» على أنغام السمسمية، على شاطئ البحر المتوسط، وعبر عن سعادته الكبيرة بحسن استقبال الأهالي له.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، عدد من مقاطع الفيديو التي ظهر فيها التيك توكر، وصانع المحتوى الألماني «نويل روبينسون»، وتابعت كاميرات المحافظة تحركاته ومواقفة الكوميدية والضاحكة مع المواطنين ورقاصته المشهور بها، التي أداها في كل مكان زاره.

«نويل روبينسون» في سوق السمك ببورسعيد

وزار التيك توكر الألماني سوق السمك في بورسعيد، وقدم حركاته الراقصة مع تجار السمك والمواطنين في السوق، بعد أن ظهر في أكثر من موقف وهو يحاول أن يخطف السمك، بمواقف ضاحكة وما أن يتمكن التاجر من الإمساك بيده حتى يبدأ في رقصاته المشهور بها، وكشف شعره المميز به، ويبدأ بعدها في التقاط الصور مع معجبيه.

«نويل روبينسون» يرقص البمبوطية على أنغام السمسمية

وأدى الألماني «نويل روبينسون»، رقصة البمبوطية على أنغام السمسمية، مع عدد من المواطنين على شاطئ بورسعيد، وعبر عن إعجابه الكبير بالرقصة وأداء المواطنين لها.

نويل يتجول في شوارع بورسعيد وحفاوة من المواطنين

وتجول نويل ليلا في شوارع بورسعيد، وتجمع حوله المئات من المواطنين، ليقف على باب سيارته ويحيهم، ثم التقط صور سيلفي لهم، مؤكدا أن هذه هي أول مرة يزور فيها بورسعيد، وعبر عن سعادته بوجوده بها، مشيرا إلى أنه مكان رائع والناس فيه لطيفة.

«نويل روبينسون» يزور مصر للترويج للسياحة

ويزور التيك توكر وصانع المحتوى الألماني «نويل روبينسون» مصر في الفترة الحالية ترويجا للسياحة المصرية، وظهر في العديد من المناطق السياحية في مصر الأهرامات والمتحف المصري الكبير وفي محافظة أسوان ومعالمها السياحية وعرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيديو يتضمن أبرز اللقطات من زيارته لأسوان.

يذكر أن البلوجر ينشر تفاصيل رحلته إلى مصر على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يتابعها نحو 32 مليون، ما سيعود بمردود إيجابي علي سياحة مصر في الخارج.