دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق بأوكرانيا

دوت صافرات الإنذار، للتحذير من غارات جوية في خاركيف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، والأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في مقاطعتي «خيرسون» و«زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، قصفت القوات الأوكرانية منطقتي بتروفسكي وكويبيشيفسكي بدونيتسك في خمس دقائق، باستخدام 8 قذائف من عيار 155 ملم.

قصف أوكراني على دونيتسك 63 مرة خلال يوم

وقصفت القوات الأوكرانية، مقاطعة دونيتسك 63 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية باستخدام 364 طلقة ذخيرة من عيارات مختلفة بينها 152 و155 ملم، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين.

وفي «ستوكهولم»، رحب رئيس وزراء البلاد، أولف كريسترسون، بموافقة «أنقرة» على انضمام السويد إلى حلف شمال الاطلسي «الناتو»، واصفا اليوم بالجيد للسويد وخطوة كبيرة جدا.

ومساء أمس الاثنين، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق على إحالة بروتوكول انضمام السويد للحلف إلى مجلس الأمة التركي الكبير «البرلمان»، مضيفا في مؤتمر صحفي، إن إتمام مسعى انضمام «ستوكهولم» للتكتل العسكري خطوة تاريخية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان مصدر مطلع، أشار في وقت سابق، لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إلى عدم وجود موعد نهائي محدد لنظر البرلمان التركي في طلب انضمام السويد إلى «الناتو».