قصف أوكراني على مقاطعة دونيتسك 15 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية، مقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، 15 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 89 طلقة ذخيرة من عيارات مختلفة من بينها 152 و155ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وانتقلت وحدة القوات الخاصة الشيشانية «أحمد» بقيادة نائب قائد الفيلق الثاني، أبتي علاء الدينوف، إلى مدينة «باخموت» الواقعة شرق أوكرانيا، وفقا لما أعلنه الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عبر «تليجرام».

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من جانبه، قال زعيم الحزب «الديمقراطي الليبرالي» الروسي، ليونيد سلوتسكي، عبر «تليجرام»، إن الولايات المتحدة، من خلال تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، تسعى على الأرجح إلى تهيئة الظروف لتصعيد الأزمة مع زيادة مضاعفة في عدد الضحايا المدنيين.

وكان الخبير العسكري الصيني، «سونج تشونج بينج»، أشار في وقت سابق، بمقال نشرته صحيفة «جلوبال تايمز»، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر إمداد «كييف» بالذخائر العنقودية بسبب الحاجة إلى التخلص من مخزوناتها التي تعود لزمن الحرب الباردة، مضيفا أن القرار اتخذ بالرغم من الخسائر التي ستقع في صفوف المدنيين.

وتعرضت الولايات المتحدة وألمانيا لضغوط من حلفاء حلف شمال الأطلسي «الناتو» لاتخاذ موقف داعم لانضمام أوكرانيا إلى التكتل، قبل يوم من انعقاد «قمة فيلنيوس» بليتوانيا، وفقا لما ذكرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، عن مفاوضات مكثفة تجريها مجموعة صغيرة من حلفاء أوكرانيا الغربيين بشكل عاجل، بشأن الاتفاق على ضمانات أمنية لـ«كييف» قبل انعقاد قمة فيلنيوس، غدًا الثلاثاء.

وأوضح المصدر، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا تناقش الضمانات الأمنية مع «كييف» منذ عدة أسابيع، بالإضافة إلى التواصل مع حلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي «الناتو» و«الاتحاد الأوروبي» ومجموعة الدول السبعة «الولايات المتحدة - كندا - المملكة المتحدة - فرنسا - ألمانيا - إيطاليا - اليابان»، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.