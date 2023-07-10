القوات الأوكرانية تقصف مقاطعة دونيتسك بـ7 قذائف من عيار 155 ملم

قصفت القوات الأوكرانية، من جديد، صباح اليوم الاثنين، بـ7 قذائف من عيار 155 ملم، مناطق بمقاطعة دونيتسك الواقعة جنوب شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية.

قال قائد وحدات النخبة في قوات الشيشان، آدم ديليمخانوف، عبر «تليجرام»، إن رحلة بلا عودة تنتظر الآزوفيين في ساحة المعركة، وجاءت كلمات المسؤول العسكري الشيشاني، تعليقا على قرارتسليم قادة فوج آزوف «الإرهابي» إلى أوكرانيا.

من جانبها، أشارت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اعترفت في الواقع بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، في تصريحاتها المتعلقة بنقل الذخائر العنقودية إلى «كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تشاؤم كندي عشية قمة فيلنيوس

وفي سياق متصل، أوضحت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن «كييف» لا تشعر بالتفاؤل عشية قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مضيفة أن أوكرانيا، لا تتوقع أن تقربها القمة «المقررة في عاصمة ليتوانيا (فيلينوس)»، من الانضمام إلى الحلف.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن جو بايدن بإمكانه وقف الأزمة الأوكرانية القائمة في 5 دقائق، مؤكدا في مقابلة مع شبكة «أيه بي سي ينوز» الأمريكية، أن بلاده تتلقى إشارات خطيرة من سياسيين أمريكيين على تقليص المساعدات العسكرية