تعرف على الحالة الصحية لمؤسس «ويكيليكس».. متدهورة

كشفت ستيلا، زوجة مؤسس موقع ويكيليكس، عن الحالة الصحية لجوليان أسانج «52 عاما»، إن صحة زوجها تتدهور، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأوضحت ستيلا، في مؤتمر نادي الصحافة السويسري، أن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أصيب بجلطة دماغية طفيفة في أكتوبر 2021، مضيفة أن من الواضح أن صحته الجسدية تتدهور.

ستيلا: ليس من مصلحة إدارة بايدن محاكمة مؤسس موقع ويكيليكس

وأشارت زوجة مؤسس موقع ويكيليكس، إلى أن صحته تتدهور باستمرار، مضيفة أن أسانج مسجون منذ عام 2010، وسُجن في شقة مساحتها 110 مترًا مربعًا لمدة 9 سنوات قبل اعتقاله وهو الآن محتجز في السجن.

وناشدت ستيلا زوجة مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، جو بايدن العفو عن زوجها لإنهاء قضيته، وقالت إن ليس من مصلحة الإدارة الأمريكية محاكمة زوجها خلال فترة انتخابات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت ستيلا، أن من الممكن جدا تسليم بريطانيا مؤسس موقع ويكليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحلول نهاية الصيف.

وأسس جوليان أسانج في عام 2006، موقع ويكيليكس لنشر الوثائق السرية، فيما نشر الموقع في عام 2010، فيديوهات عسكرية أمريكية سرية، أظهرت مقُتل 18 مدنياً على الأقل بعد هجوم بطائرة هليكوبتر أمريكية في بغداد في عام 2007.

نشر 250 ألف وثيقة دبلوماسية أمريكية

وفي عام 2010، بدأ موقع ويكيليكس في نشر 250 ألف وثيقة دبلوماسية أمريكية، فيما يواجه جوليان أسانج، السجن 175 عامًا بالولايات المتحدة بتهمة الكشف عن أكبر مجموعة من المعلومات السرية في تاريخ البلاد.

ويحاول مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الاستئناف أمام المحكمة العليا في لندن ضد قرار تسليمه من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، رفضت السلطات البريطانية الاستئناف الذي تقدم به أسانج لوقف قرار «لندن» تسليمه إلى الولايات المتحدة.

لقاء بابا الفاتيكان بزوجة مؤسس موقع ويكيليكس

قالت مجلة «رولينج ستون» الأمريكية، إن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي» تضغط على العديد من الصحفيين البريطانيين للتعاون في مقاضاة مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، مستخدمين تهديدات غامضة، وتكتيكات ضغط مختلفة.

وفي وقت سابق، التقى بابا الفاتيكان فرنسيس بزوجة مؤسس موقع ويكيليكس المسجون، وقالت إن إيماءة البابا باستقبالها كانت دليلًا على إظهاره المستمر لدعمه لمحنة العائلة والقلق بشأن معاناة جوليان أسانج، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.